Manutan, een Europese B2B-specialist met meer dan 200.000 producten voor iedere werkplek, sluit zich aan bij het netwerk van Circulair Utrecht. Met de stap onderstreept Manutan haar ambitie om circulair ondernemen toegankelijk te maken. Door middel van kennisdeling en nieuwe samenwerkingen wil Manutan bijdragen aan het netwerk van Circulair Utrecht. Daarmee ondersteunen ze de ontwikkeling van circulaire initiatieven in de regio Utrecht.

Circulair Utrecht is een ondernemersvereniging die bedrijven in de regio Utrecht, van starters tot MKB, ondersteunt bij hun circulaire ambities. De organisatie werkt samen met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties en biedt hen een netwerk, kennis, financiering en directe lijnen met beleidsmakers om samen concrete circulaire projecten te realiseren. Kortom, alles om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Manutan, bekend om het brede assortiment en slimme digitale inkooptools, zet zich al langer in om duurzaamheid inzichtelijk en bereikbaar te maken voor haar klanten. Eerder ontwikkelde Manutan de Product Environmental Impact Score (PEIS), waarmee ze klanten inzicht biedt in de milieu-impact van producten. Een mooi voorbeeld van de wijze waarop groene keuzes makkelijk worden gemaakt, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of prijs.

Mark Lina, Business Developer Circular Economy bij Manutan, licht toe: Onze focus is om de circulaire economie voor elk bedrijf toegankelijk te maken, niet alleen voor bedrijven die al met duurzaamheid bezig zijn, maar juist ook op bedrijven die misschien nog niet circulair denken, maar wel openstaan voor duurzame alternatieven.

Circulair bedrijfsmodel

Manutan brengt concrete ervaring mee naar het netwerk van Circulair Utrecht. Het bedrijf investeert volop in zijn eigen circulaire bedrijfsmodel, met initiatieven zoals een groeiend aanbod aan refurbished kantoormeubilair, transparantie over het land van herkomst van producten en investeringen in een circulair kantoor van dochteronderneming Kruizinga. De opgedane kennis wordt met partners binnen het netwerk van Circulair Utrecht gedeeld om zo ontwikkeling en versterking van een circulair netwerk in regio Utrecht te bevorderen. Andersom hoopt Manutan veel te kunnen leren van de andere partners binnen het netwerk.

Schaal en ambitie

Vanuit Circulair Utrecht vertelt Evelijn Hillebrand over de samenwerking: Met Manutan verwelkomen we een sterke partner die laat zien dat circulair ondernemen hand in hand kan gaan met schaal en ambitie. Hun concrete aanpak en innovatieve tools, zoals de impactmeting van de producten op de Manutan site, maken circulariteit toegankelijk voor een brede groep bedrijven. Precies dat is waar Circulair Utrecht voor staat: samen leren, samen doen en samen opschalen.