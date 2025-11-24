Manutan Group, een Europese leider in B2B e-commerce en gespecialiseerd in artikelen voor kantoor, magazijn, werkplaats en buitenterrein, verstevigt haar maatschappelijke betrokkenheid met de oprichting van het Manutan Social Fund. Dit interne initiatief is gericht op het ontwikkelen en coördineren van diverse sociale en maatschappelijke projecten in Nederland. Met dit initiatief wil de groep haar bijdrage aan sociale inclusie en lokale veerkracht versterken in de gemeenschappen waar zij actief is.

Versterken en stroomlijnen van initiatieven

Het Manutan Social Fund belichaamt de wens van de Manutan Group om maatschappelijke inzet te koppelen aan economische activiteiten. Daarmee zorgt het fonds ervoor dat alle initiatieven aansluiten bij de bredere missie van de organisatie. Het dient als een centraal platform dat sociale acties van (dochter)bedrijven en werknemers samenbrengt, terwijl het tegelijkertijd ruimte biedt voor lokale initiatieven. Dit sluit naadloos aan bij de “think global, act local” filosofie van de groep. Het Fonds wordt geleid door een toegewijd comité dat projecten evalueert en selecteert. Zo worden transparantie en consistentie met de missie en strategische prioriteiten van Manutan Group gewaarborgd, terwijl het lokale teams in staat stelt om initiatief te nemen.

Het fonds richt zich op drie centrale thema’s:

De professionele integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Inclusief onderwijs en het welzijn van kinderen

Mentale gezondheid en werkgeluk. Dit alles ter ondersteuning van de bescherming van het milieu en de biodiversiteit.

Het doel van het fonds is tweeledig: enerzijds het coördineren van de verschillende acties en samenwerkingen van de groep, en anderzijds het vergroten van de zichtbaarheid ervan. Daarbij moet het voor alle medewerkers mogelijk zijn om deel te nemen aan projecten die aansluiten bij dat wat zij belangrijk vinden. Deze aanpak vergroot de betrokkenheid van medewerkers, versterkt het werkgeversmerk van de Group en bevordert langdurig vertrouwen met lokale gemeenschappen. Medewerkers kunnen zelf projecten aandragen en steun aanvragen van de Manutan Group, bijvoorbeeld via financiële bijdragen, materialen of vrijwilligerswerk.

Concrete voorbeelden van projecten

Sinds de oprichting zijn al meerdere projecten gestart die de doelen en energie van het fonds laten zien:

Het partnerschap tussen de dochteronderneming Pichon en de vereniging “Agir pour la petite enfance” (Actie voor jonge kinderen), een driejarig programma gericht op het ondersteunen van kinderopvangfaciliteiten voor 0-6-jarigen.

Ondersteuning voor Rugby Club Paris 15, gericht op de vrouwelijke teams en inclusie via sport, in samenwerking met Casal Sport.

Een solidaire fietstocht die de magazijnen van de Manutan Group in Frankrijk en Nederland met elkaar verbindt, ten behoeve van SOS Préma, een vereniging die gezinnen met premature baby’s ondersteunt, vergezeld van een fondsenwervingsactie die door de Group verdubbeld is.

“Met het Manutan Social Fund geven we een gemeenschappelijke structuur aan onze maatschappelijke betrokkenheid, terwijl we ruimte laten voor lokaal initiatief. Dit mechanisme stelt ons in staat om coherent en collectief te handelen, door onze solidariteitsacties te verbinden met de missie van de Manutan Group en onze bedrijfsactiviteiten. Het is ook een nieuwe stap in de manier waarop we de sociale impact van de Group beheren: we willen de resultaten ervan kunnen meten, de reikwijdte ervan uitlichten en er een echte motor voor duurzame vooruitgang van maken,” legt Nisrene Haddad, MVO-directeur en lid van de directie van de Manutan Group, uit.

Met het Manutan Social Fund hanteert de Group een rigoureuze en transparante aanpak voor het meten van de sociale impact. Gemeenschappelijke indicatoren zullen worden gebruikt om het aantal ondersteunde projecten, de toegewezen budgetten, de vrijwilligersuren en het aantal begunstigden te volgen. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de sociale impact van de Group objectief te meten, die zal worden geïntegreerd in de niet-financiële rapportage, in overeenstemming met de referentiekaders CSRD en Ecovadis. Zo blijft Manutan Group in staat om haar aanpak continu te verbeteren en blijft de concrete meerwaarde voor de samenleving inzichtelijk.