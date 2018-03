Manon van Beek CEO TenneT Holding B.V.

Manon van Beek wordt per 1 september 2018 de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van TenneT Holding B.V., de hoogspanningsnetbeheerder in Nederland en een groot deel van Duitsland. Zij volgt Mel Kroon op die begin dit jaar aankondigde dat hij TenneT gaat verlaten.

Pieter Verboom, voorzitter Raad van Commissarissen (RvC): “TenneT heeft gedurende de 16 jaar dat Mel Kroon als CEO aan het roer stond een forse ontwikkeling doorgemaakt. De RvC is Mel Kroon uitermate erkentelijk voor zijn visionair leiderschap; onder zijn inspirerende leiding groeide TenneT uit tot een toonaangevende hoogspanningsnetbeheerder (TSO) in Noordwest-Europa.”

Tegelijkertijd heet de RvC Manon van Beek (47) welkom. Zij is op dit moment Algemeen directeur bij Accenture B.V. Nederland en was bij Accenture jarenlang verantwoordelijk voor de portfolio van energie- en waterbedrijven in Nederland en op Europees niveau. Verboom: “Manon van Beek brengt een gedegen kennis over de utilities industrie met zich mee. Hiernaast heeft ze ruime ervaring met digitale technieken en innovatie, beide voor TenneT van strategisch belang. Wij hebben er alle vertrouwen in dat met haar bewezen leiderschapskwaliteiten TenneT een prominente rol zal blijven spelen in de energietransitie.”

Manon van Beek: “Het is een voorrecht om leiding te mogen geven aan TenneT in het decennium waarin we in mijn ogen echt de versnelling naar een duurzame energiehuishouding gaan vormgeven én realiseren. De overgang naar een duurzame maatschappij vraagt om innovatie en dialoog en ik lever heel graag mijn bijdrage aan deze maatschappelijke opgave op een cruciaal kantelpunt in de energietransitie. Ik beschouw het als een privilege dat ik dat mag doen vanuit het perspectief van TenneT dat onder leiding van Mel Kroon de afgelopen twee decennia een zeer betrouwbaar en veerkrachtig hoogspanningsnet in Nederland en Duitsland heeft gerealiseerd.”