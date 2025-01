In 2025 viert Provincie Fryslân een belangrijke mijlpaal: tien jaar baanbrekende inzet voor een circulaire economie met als resultaat dat de regio één van de Europese koplopers is. Wat begon als een diepgewortelde Friese ambitie, is uitgegroeid tot een Europees voorbeeld van duurzame innovatie. Diverse projecten laten zien dat circulariteit al aan de gang is in Friesland. Door samenwerking, innovatie en een sterke verbinding met ons land en onze cultuur hebben we een model ontwikkeld dat niet alleen werkt voor Friesland, maar ook als inspiratie dient voor heel Europa. Onze aanpak is schaalbaar”, aldus John Vernooij, voorzitter van Vereniging Circulair Friesland.

Slapen in de toekomst en circulaire woningen

Voorbeelden van die samenwerkingen zijn er in Friesland in overvloed. Zo werken in de toeristische sector architecten, bouwbedrijven en ondernemers samen aan het project waarbij zeven ontwerpen voor circulaire recreatiewoningen zijn gemaakt. Ook de vezelhennepdeal, ondertekend door meer dan 30 partijen zoals Friese woningcorporaties, bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheden is een voorbeeld van hoe lokale grondstoffen worden ingezet voor duurzame woningbouw. Dankzij deze deal zijn minimaal 1.000 Friese woningen binnenkort duurzaam gerenoveerd en wordt ruim 1.700 ton CO2 uitstoot vermeden. En dan is er nog het programma “Circulair Opdrachtgeven en inkopen”. Bijna alle Friese gemeenten zetten zich in voor een verandering van inkoopbeleid naar circulair. De gemeentesecretarissen uit deze gemeenten zijn ambassadeurs voor deze transitie.

De Week van de Circulaire Economie met de Nationale Conferentie als hoogtepunt

In 2025 zijn er in Friesland diverse evenementen om circulaire successen te vieren en kennis te delen. Zo organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Nationale Conferentie Circulaire Economie in Leeuwarden op 20 maart. De conferentie is één van de hoogtepunten in de Week van de Circulaire Economie. In juni organiseert Fryslân bovendien een Europese top rondom circulariteit.

Provincie Fryslân wil 2.500 bedrijven inspireren over circulariteit

Fryslân heeft ambitieuze doelstellingen en wil 2.500 organisaties en bedrijven inspireren over circulariteit en 250 bedrijven concrete stappen richting circulariteit laten zetten. bouwen aan een toekomstbestendige economie waarin innovatie en circulariteit hand in hand gaan. Vereniging Circulair Friesland en Meet in Friesland nodigen namens de provincie Fryslân ondernemers, mensen van onderwijsinstellingen en overheden van harte uit om deel te nemen aan het circulaire jaar 2025. Om zelf te ontdekken waarom Fryslân Europese koploper is kun je op circulaire expeditie door de Friese regio. De expedities nemen je mee langs verschillende koplopers. Meld je nu aan voor de nieuwsbrief om meer te weten te komen over het aanbod: www.madecirculairinfryslan.frl.

Over circulair Friesland Meet in Friesland

Friesland is in 2025 één van de meest circulaire regio’s van Europa. De provincie zet zich in voor een schoon, gelukkig en gezond Friesland waar grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt en afval niet meer bestaat. Het toepassen van het ontwerpprincipe met zeven circulaire pijlers zorgt voor een balans tussen economische, ecologische en sociale aspecten en komen terug in programma’s zoals circulair bouwen, circulaire kunststoffen,circulair inkopen en bedrijventerreinen. Meet in Friesland maakt onderdeel uit van Merk Fryslân en richt zich op de promotie van de provincie als duurzame bestemming voor zakelijke bijeenkomsten. De non-profit organisatie helpt planners en bedrijven met hun zakelijke evenement, door middel van inspiratie en advies, en het in contact brengen met aanbieders van locaties, interessante projecten of bedrijfsuitjes in Friesland en op de Waddeneilanden.

Foto: Menno de Boer