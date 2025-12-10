Verpact en Makro slaan de handen ineen. Makro heeft als eerste groothandel in Nederland statiegeldbulkmachines bij al haar vestigingen geplaatst. Hiermee kunnen zowel klanten als niet-klanten snel en efficiënt grote hoeveelheden flesjes en blikjes met statiegeld inleveren. Met deze stap biedt Makro een belangrijke extra service, bespaart het ondernemers kostbare tijd en maakt recycling toegankelijker voor iedereen. Hiermee neemt Makro haar verantwoordelijkheid in de circulaire economie en zet zij een voorbeeld voor de sector.

Makro ontvangt dagelijks veel horecaklanten en ondernemers die grote volumes statiegeldverpakkingen willen inleveren. Tot nu toe moesten deze verpakkingen één voor één in de bestaande statiegeldmachines worden ingevoerd, wat veel tijd kostte. Met de overstap naar nieuwe bulkmachines is dat verleden tijd: grote hoeveelheden kunnen nu in één keer worden ingeleverd waarmee klanten nu binnen 10 – 15 minuten alles hebben ingeleverd. Dit betekent een aanzienlijke tijdsbesparing en een soepelere ervaring. Een andere belangrijke verbetering is de manier van uitbetaling. Klanten ontvangen het statiegeld nu direct via Tikkie, wat het proces eenvoudiger maakt. Voorheen moest het bedrag via Makro worden teruggevraagd, wat extra stappen vereiste.

Verpact blij met samenwerking

Zolang er nog geen innameplicht is voor verkopers van statiegeldblikjes en -flesjes, is Jeroen Hillen, directeur Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact, heel blij met organisaties zoals Makro die hun verantwoordelijkheid nemen in een circulaire economie: “Als Verpact zorgen we ervoor dat verpakkingen op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, inclusief het statiegeldsysteem.

Met het plaatsen van de bulkmachines bij alle vestigingen en daarbij een extra service en gemak bieden voor hun klanten, laat Makro zien dat zij verder kijkt dan de wettelijke verplichtingen. Dit soort initiatieven zijn essentieel om het inlevergemak te vergroten, recycling te stimuleren en samen te werken aan een schoner Nederland. Wij hopen dat dit inspirerende voorbeeld navolging krijgt in de sector.”

Iedereen welkom bij Makro

De bulkmachines zijn geplaatst bij de ingangen van alle 16 de Makro-vestigingen. Hierdoor kunnen ook niet-klanten hun statiegeldverpakkingen inleveren. Baran Guzelce, COO Makro Nederland vult aan: “We zien dagelijks hoeveel statiegeldverpakkingen onze klanten, vooral in horeca, meenemen en weer willen inleveren. Met de komst van de bulkmachines kunnen zij nu in één keer grote hoeveelheden kwijt, zonder lange wachttijden. Dit bespaart kostbare tijd voor ondernemers. We vinden het belangrijk om recycling toegankelijk te maken voor iedereen, daarom staan de machines bij de ingang en zijn ze ook beschikbaar voor mensen zonder Makro-pas. Zo dragen we samen met onze klanten actief bij aan een duurzamere en circulaire economie.”

Foto: Statiegeld Nederland Directeur Jeroen Hillen met COO Makro Nederland Baran Guzelce © Jort Stengs