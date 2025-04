Op dinsdag 22 april, tijdens Earth Day, wil Trees for All samen met consumenten en bedrijven 10.000 bomen planten. De stichting neemt het heft – en de schep – in eigen handen met de campagne ‘Make Earth Green Again’. Een daad van verzet, nu politieke actie uitblijft en de klimaatcrisis urgenter is dan ooit.

Politieke actie blijft uit

De cijfers zijn schrikbarend: in de afgelopen 100 jaar is er wereldwijd meer bos verdwenen dan in de 10.000 jaar daarvoor. Dat heeft ingrijpende gevolgen. Het verlies aan bos versnelt de opwarming van de aarde, vernietigt leefgebieden van talloze dier- en plantsoorten en verstoort complete ecosystemen. Toch blijven structurele politieke oplossingen uit.

Sterker nog, het huidige politieke klimaat werkt de aarde eerder tegen dan mee. Zo pleitte de Amerikaanse president Donald Trump recent nog voor de kap van ruim 113 miljoen hectare bos. Ook in Nederland raken de klimaatdoelen voor 2030 steeds verder uit het zicht.

Tijd voor daadkracht

Dat getreuzel moet stoppen, vindt ook een meerderheid van de Nederlanders. Maar liefst 62% van de bevolking is van mening dat de overheid meer moet doen voor het klimaat. Dat maakte het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vandaag nog bekend . Zo’n driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over extreme weersomstandigheden, zoals bosbranden, overstromingen en hittegolven. Slechts 16 procent voelt zich gehoord door de overheid.

“Als de politiek tekortschiet, is het aan ons om het verschil te maken”, stelt Marieke Romano, directeur van Trees for All. “Het is tijd voor daadkracht. Met ‘Make Earth Green Again’ laten we zien dat iedereen kan bijdragen aan een groenere wereld – vandaag nog.”

De stichting streeft ernaar gezamenlijk 10.000 bomen te planten. Via de website van Trees for All kunnen consumenten en bedrijven tot 25 april eenvoudig bomen doneren. Daarbij kiezen ze zelf naar welk project hun donatie gaat. In Nederland kunnen ze bijdragen aan de aanplant van nieuw, klimaatbestendig bos of aan het vergroenen van platteland. Voor elke boom in Nederland gaat bovendien een boom naar een project in Vietnam of Bolivia.

Geen MAGA-pet maar MEGA-pet

Op 22 april maken bekende gezichten als actrices Jennifer Hoffman en Melissa Drost, spreker Niek van den Adel en bioloog Dennis Vink (‘Plantbased Dennis’) een sterk groen statement. Op socialmedia dragen zij de iconische MEGA-pet: een positieve knipoog naar de bekende rode MAGA-pet van Trump. Zo buigt Trees for All de populistische politiek om naar een krachtige boodschap: als de politiek het niet doet, doen wij het wel.

Iedereen kan meedoen. Met het speciale Instagram-sjabloon van Trees for All zet je digitaal de groene pet op en maak je ook een statement voor de toekomst van de aarde. Marieke: “Laten we samen 10.000 bomen planten en zo de aarde weer groen maken. Doe mee op 22 april.”

Over Earth Day

Earth Day vindt jaarlijks plaats op 22 april en wordt wereldwijd onder de aandacht gebracht sinds 1970. Het is hét moment waarop mensen en organisaties in actie komen voor milieubescherming en duurzaamheid. Met positieve initiatieven, zoals die van Trees for All, wordt aandacht gevraagd voor de klimaatcrisis én concrete actie ondernomen voor onze planeet.