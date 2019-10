Magic Box effectief instrument tegen voedselverspilling

Met de app Too Good To Go kunnen consumenten bij winkeliers een Magic Box kopen met voedingsmiddelen die anders weggegooid zouden worden. Wageningen University & Research heeft aangetoond dat de kopers ongeveer 90% van de inhoud daadwerkelijk consumeren. Daarmee is aangetoond dat Too Good To Go een effectief concept is om voedselverspilling te verminderen.

Brood, zuivel, groenten of kant-en-klare maaltijden. Al het (verse) voedsel dat nog prima bruikbaar is maar de volgende dag niet meer verkocht kan worden, kunnen winkeliers via Too Good To Go aanbieden in een Magic Box. De kopers betalen hiervoor een derde van de normale prijs. Uit kwantitatief onderzoek onder meer dan 600 Too Good To Go-gebruikers en focusgroep gesprekken blijkt het reduceren van voedselverspilling de belangrijkste motivatie om mee te doen (35%). Daarnaast spelen het verrassingseffect (26%) en de gereduceerde prijs een rol (20%). De gebruikers lijken zeer gemotiveerd om niets weg te gooien. Als er iets uit de Magic Box overblijft, gooit slecht 8% van de respondenten dit weg. Restanten delen ze vaak met familie en vrienden, gebruiken ze de volgende dag of vriezen ze in.

Positieve stimulans

Too Good To Go heeft ruim 17 miljoen gebruikers in 13 Europese landen, waarvan 1 miljoen in Nederland. Deelnemers aan dit onderzoek waarderen het gebruiksgemak van de app met eenvoudige zoek- en betaalfuncties. Ook de keuzemogelijkheid van het ophaalpunt (vaak in hun eigen buurt) en het spelelement ervaren ze als positief; lukt het om een box te bemachtigen en wat zit er deze keer in?

“Too Good To Go slaagt erin om consumenten op een positieve manier te benaderen. Gemak en plezier zijn belangrijk voor een blijvend succes”, aldus Sanne Stroosnijder, Business Development Manager Wageningen Food & Biobased Research, onderdeel van Wageningen University & Research. “Dat hebben we ook gezien in eerdere onderzoeken naar consumentengedrag en ICT-tools rond preventie van voedselverspilling, zoals in het EU-project REFRESH. Bovendien zien ze met deze box direct hoeveel voedsel ze ‘gered’ hebben van verspilling.”

Samen tegen verspillen

Wageningen University & Research is een van de founding fathers van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling waar verschillende stakeholders en initiatieven tegen voedselverspilling bij zijn aangesloten. De resultaten van dit onderzoek helpen deze initiatieven om verder te verbeteren. Stroosnijder: “In Wageningen doen we al jaren onderzoek naar het verminderen van voedselverspilling in de gehele agrifood-keten. Des te beter we weten wat werkt, des te sneller kunnen we onze ambitie ‘50% reductie van de voedselverspilling in 2030’ bereiken.”

Het onderzoek naar het gebruik van de Magic Box van Too Good To Go is uitgevoerd binnen het project Houdbaarheid Begrepen, deels gefinancierd door de TKI Topsector Agri & Food.