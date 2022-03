Made Blue Foundation heeft in aanloop naar Wereld Water Dag de kaap van 10 miljard liter drinkbaar water gerond. Vorig jaar stond de teller op Wereld Waterdag nog op iets minder dan 8 miljard liter.

Leiden en Maastricht

Met 10 miljard liter water kan de Made Blue Foundation meer dan 136.000 mensen in ontwikkelingslanden voor minimaal 10 jaar van drinkwater voorzien. Dat is meer dan het aantal inwoners van steden als Zwolle, Leiden of Maastricht.

Ontwikkelingslanden



In ontwikkelingslanden zijn met name vrouwen en kinderen veel tijd kwijt aan het verzamelen van water dat vaak nog vervuild is ook. Zij kunnen dan niet aan het werk of naar school. Naar schatting sterven jaarlijks 485.000 mensen als gevolg van vervuild drinkwater en slechte sanitaire voorzieningen. Dat zijn ruim 1.300 mensen per dag.

Frank van der Tang, medeoprichter van Made Blue, is blij met de huidige meterstand: “Voor ons is toegang tot schoon water vanzelfsprekend, maar voor 1 op de 10 mensen in de wereld is het een nog altijd een dagtaak om aan veilig water te komen. Ondanks de lockdowns in de horeca, waar we met ons tafelwater ongeveer de helft van onze donaties verkrijgen, zijn we er het afgelopen jaar toch in geslaagd om een ruime 2 miljard liter drinkwater water te realiseren in ontwikkelingslanden. Dat komt vooral dankzij de duurzame groei van binnen- en buitenlandse bedrijven die zich aan onze missie verbinden: van Nederlands trappistenbier tot schoonmaak robots uit Singapore.”

Over Made Blue Foundation



De Made Blue Foundation is een ondernemende stichting met als doel iedereen te voorzien van toegang tot schoon drinkwater en hygiëne. Dat doet Made Blue door bedrijven aan te moedigen hun waterbesparing of juist -verbruik te spiegelen met het doneren van evenveel liters schoon drinkwater aan ontwikkelingslanden. Ook kunnen (horeca) bedrijven met Made Blue de overstap maken van gebotteld naar lokaal getapt water waarbij Made Blue zorgt voor telkens 1.000 keer zoveel schoon drinkwater elders. Made Blue is een Nederlandse goede doelen stichting en beschikt over de ANBI-status.