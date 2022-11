MaastrichtMBA – het executive MBA-programma van Maastricht University School of Business and Economics – heeft zijn toppositie heeft behouden in de wereldwijde ranglijst van MBA-programma’s die de nadruk leggen op duurzame ontwikkeling. Het programma staat op de 3e plaats in de onlangs gepubliceerde 2022 Better World MBA ranking van Corporate Knights en wordt wederom beschouwd als de beste MBA in Europa als het gaat om de focus op duurzaam en toekomstbestendig bedrijfsonderwijs. Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit Rotterdam) is in de lijst gestegen van plaats 47 naar 39.

Duurzaamheidsimago voor topscholen

Corporate Knights is een toonaangevend platform voor duurzame bedrijfspublicaties dat zich richt op de manier waarop organisaties, markten en overheden sociale en ecologische duurzaamheid wereldwijd bevorderen. In hun Better World MBA-ranking van 2022 werden de MBA-programma’s van 160 wereldwijd gerenommeerde business schools vergeleken op basis van belangrijke prestatie-indicatoren met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

“De top MBA-programma’s van vandaag begrijpen dat toekomstige bedrijfsleiders de taak krijgen om sociale, ecologische en economische factoren te integreren in de dagelijkse bedrijfsbeslissingen. Door hun curricula aan te passen, rusten deze programma’s studenten uit om de nieuwe realiteiten en uitdagingen aan te gaan die het mondiale bedrijfsleven nu al vormgeven.” – Toby Heaps, CEO van Corporate Knights

Betekenisvolle impact

De ranking van Corporate Knights biedt een nuttige benchmark voor aankomende MBA-studenten die hun carrière op een zinvolle, toekomstbestendige manier willen uitbouwen. De snelle groei van het MaastrichtMBA-programma in de afgelopen jaren weerspiegelt de toenemende vraag van getalenteerde professionals en vooruitstrevende organisaties om hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid uit te breiden.

“Het leerlandschap rond het thema duurzaamheid is verschoven naar mainstream. In 2022 zijn de meeste mensen en organisaties zich scherp bewust van de invloed van hun acties op het milieu waarin ze actief zijn. Het idee van duurzame ontwikkeling opnemen in de kern van ons programma leek dan ook een essentiële stap om onze MBA’s in staat te stellen een betekenisvolle impact te creëren, zowel op het werk als in de maatschappij.” – Ron Jacobs, waarnemend MBA-directeur aan de Universiteit Maastricht

De Top 10