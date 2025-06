Als wereldwijd erkende pionier op het gebied van zeep, weerspiegelen de huisgemaakte formules van Lush de kernwaarden van het merk: verpakkingsvrije creaties en verse, handgemaakte cosmetica die zowel de huid als de zee beschermen. Vandaag maakt de Lush-zeepcollectie opnieuw furore — dit keer in de douche — en leidt het de Naked-revolutie in de persoonlijke verzorging. Wat begon als een bescheiden initiatief, is uitgegroeid tot een wereldwijd icoon van ethische innovatie, creatief vakmanschap en milieubewustzijn.

Het begon allemaal in 1995, aan 29 High Street in Poole, Engeland. Na de sluiting van hun eerdere onderneming Cosmetics To Go bundelden de oprichters van Lush hun krachten opnieuw en herontdekten ze hun passie voor handgemaakte en verpakkingsvrije cosmetica. In een klein laboratorium, dat nog steeds het eerste en originele Lush-filiaal huisvest, begonnen ze zepen te maken van overgebleven zeepvlokken, etherische oliën en verse ingrediënten van de lokale markt. Zonder traditionele mallen gebruikten ze bloempotten en verfbakjes om hun creaties te gieten, en zo legden ze de basis voor een nalatenschap van inventief en duurzaam zeepmaken.

“Over alles wordt nagedacht – van het zelf samenstellen van onze parfums tot het opbouwen van langdurige relaties met leveranciers en telers van ingrediënten over de hele wereld. Combineer dat met de expertise van onze productmakers in de fabriek en de creativiteit van onze uitvinders, en je krijgt het beste van alles wat we doen in één ultieme collectie zepen.” – Mo Constantine, medeoprichter van Lush en ook wel bekend als de Queen of Soaps.

Vandaag de dag maakt Lush haar iconische zepen nog steeds met de hand, op basis van eigen palmolievrije formules met ethisch ingekochte kokosolie en levendige etherische oliën. Deze kerningrediënten belichamen de waarden van het merk: verpakkingsvrij en 100% dierproefvrij. Of het nu gaat om de verfrissende Outback Mate vol menthol of de intens voedende Honey I Washed The Kids – elke zeep is ontworpen om te reinigen, te verzorgen en op te vrolijken. Dankzij hydraterende bestanddelen die het vocht in de huid vasthouden én zorgen voor een weelderig schuim.

Een Lush-zeep is veel meer dan alleen functioneel: het is een eyecatcher met een verhaal. Ze zijn ontworpen om perfect in je hand te passen, rechtop te blijven staan tussen gebruiksmomenten en de ruimte subtiel te parfumeren met stemmingsverhogende geurcombinaties. Zo onweerstaanbaar, dat zelfs je gasten (of kleinkinderen) nét iets langer bij de wastafel blijven hangen.

Terwijl Lush 30 jaar zeep-maken viert, blijft het merk vastberaden grenzen verleggen binnen duurzame beauty. Van de inventieve oorsprong tot de toonaangevende Naked-filosofie: Lush-zepen blijven inspireren, innoveren en de wereld uitnodigen om bewust te wassen.

De cijfers liegen er niet om: zeg de fles vaarwel, Naked-zepen zijn hot

In een tijd waarin bewust consumeren belangrijker is dan ooit, voert Lush met trots de Naked-revolutie aan — en bewijst dat de fles laten staan niet alleen goed is voor de planeet, maar ook nog eens ontzettend aantrekkelijk. Sinds 2005 heeft Lush wereldwijd meer dan 160 miljoen zeepblokken van 100 gr verkocht. Ter vergelijking: als elk van deze blokken een standaard fles van 250 ml vloeibare handzeep had vervangen, zou dat bijna 280 miljoen plastic flessen hebben bespaard, 8440 ton aan plastic afval hebben voorkomen én de impact op het milieu door de productie en verwerking van verpakkingen aanzienlijk hebben verminderd.

Naked-zeep: goed voor jou, goed voor de planeet

1. Less is more

Eén stuk zeep van 100gr staat gelijk aan bijna een halve liter vloeibare zeep.

2. Efficiënt in gebruik

Een typische pompflacon doseert ongeveer 2 ml per keer, terwijl je met een stuk zeep tot wel vier keer minder nodig hebt om je handen perfect schoon te krijgen.

3. Verpakkingen kosten geld

Mooie pompflacons kosten vaak meer dan de zeep zelf. Met de verpakkingsvrije zepen van Lush investeer je in hoogwaardige, doeltreffende ingrediënten – niet in overbodig plastic.

4. Lagere CO₂-uitstoot

Vloeibare zepen vragen om meer chemische grondstoffen, meer energie tijdens productie en veroorzaken meer uitstoot door hogere consumptie en verpakkingsbehoefte.

5. Hygiënemythes ontkracht

Maak je je zorgen over gedeelde stukken zeep? Dat is niet nodig. Uit een wetenschappelijke studie uit 2009 blijkt dat er géén overdracht van bacteriën plaatsvindt via gedeelde zeepstukken. Een hardnekkige mythe dat vloeibare zeep per definitie hygiënischer zou zijn, is daarmee ontkracht.

World Ocean Day: zepen met kokosolie als basis voor het herstel van onze oceanen

De biologische kokosolie in Lush’ eigen zeepbasis is afkomstig van Simeulue in Indonesië. Lush werkt hiervoor samen met een leverancier die meer dan 500 boeren ondersteunt in het duurzaam verbouwen en oogsten van kokosnoten. Daarbij worden ook de leefgebieden van zeedieren beschermd, zoals nestplaatsen van zeeschildpadden.

Sinds 2017 koopt Lush gecertificeerde, rauwe biologische kokosolie rechtstreeks in bij āluān – een van de organisaties die actief zijn op de eilanden Bangkaru en Simeulue in de Indonesische regio Atjeh. Naast het produceren van kokosolie van de hoogste kwaliteit, zetten deze organisaties zich in voor het behoud van bedreigde ecosystemen én het financieren van lokale programma’s ter bescherming van zeeschildpadden.

Ernstig bedreigd

De ongerepte eilanden Simeulue en Bangkaru vormen een van de laatste toevluchtsoorden en nestgebieden voor met uitsterven bedreigde zeeschildpadden en diverse vogelsoorten. De stichting EcosystemImpact, onderdeel van het collectief van samenwerkende organisaties, zet zich in om deze eilanden wild te houden via een duurzame aanpak waarin mens, natuur en ondernemerschap in balans floreren.

Bangkaru Ranger Project – bescherming van zeeschildpadden

Het stropen van zeeschildpadeieren is diepgeworteld in de Indonesische cultuur: de eieren worden beschouwd als lokale delicatesse én zijn een toegankelijke bron van voedsel. Bangkaru is het enige eiland in Indonesië waar groene zeeschildpadden het hele jaar door, elke nacht, eieren leggen. Daarnaast is het een belangrijke nestplaats voor lederschildpadden en karetschildpadden.

De organisatie EcosystemImpact werkt samen met de Indonesische natuurbeschermingsautoriteit BKSDA en heeft een team van zes rangers die permanent toezicht houden op het eiland. Voor de start van het Bangkaru Ranger Project in 2016 werden er soms wel 1500 eieren per nacht gestroopt. Dankzij de inzet van EcosystemImpact en hun partners is het aantal gestroopte eieren inmiddels teruggebracht naar nul.

Herstel van koraalriffen – community-based project op Simeulue

Zuidoost-Azië is het wereldwijde epicentrum van mariene biodiversiteit, maar meer dan 80% van de koraalriffen in de regio wordt momenteel als bedreigd beschouwd. Om dit tij te keren, startte EcosystemImpact in 2019 een kleinschalig, op de gemeenschap gebaseerd project voor de bescherming en het herstel van de koraalriffen rondom Simeulue.

Zes lokale vissers en duikers werden geselecteerd en opgeleid om het belang van koraalriffen vanuit het perspectief van natuurbescherming te begrijpen. Inmiddels bouwen zij actief aan koraalkwekerijen op vijf locaties verspreid over Simeulue en de omliggende eilanden.