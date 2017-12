Luc Kikkert nieuwe directeur Stichting Kiemt

Luc Kikkert (51) is met ingang van 5 december de nieuwe directeur van Kiemt. Luc Kikkert, tot voor kort supply chain manager bij Koninklijke Auping, is een gedreven transitiemanager met een bewezen trackrecord in het opzetten en implementeren van duurzame transities bij bedrijven. Hij zal zich richten op een verdere verbinding en expansie van het Kiemt netwerk, uitbouw van de projectresultaten en heldere profilering van Kiemt. Luc Kikkert volgt Jérôme Dangerman op die recent is vertrokken.



Caroline Kamerbeek, bestuursvoorzitter van Kiemt over Luc Kikkert: “Met Luc krijgen we een directeur met een intrinsieke motivatie voor duurzaamheid, een strateeg die weet van aanpakken, helder communiceert en snel stappen kan zetten. Daarnaast brengt Luc een enorm netwerk met zich mee. Het bestuur van Kiemt heeft er het volste vertrouwen in dat Luc, samen met zijn team, de kansen die er liggen voor Oost-Nederland in de energietransitie en circulaire- en biobased economie ten volle gaat ondersteunen en versnellen”.

Luc Kikkert is blij met zijn benoeming: “Kiemt is een geweldig platform op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Ik ben blij dat ik een bijdrage mag leveren aan het tot stand brengen van deze transities in Oost-Nederland. Ik zie ernaar uit om met de vier pijlers voor deze transitie; ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, stappen te gaan zetten naar een groene groei”.

Over Kiemt

Stichting Kiemt is hét innovatienetwerk voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden actief in energietransitie en circulaire economie in Oost-Nederland. Met het creëren van new business als doel. Kiemt inspireert en verbindt. Innovatieve ondernemers worden in contact gebracht met andere bedrijven, deskundigen, onderzoekers en investeerders. Zo opent het netwerk zich voor ondernemers op zoek naar kennis en financiering van hun activiteiten.