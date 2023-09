Bondus met hun innovatie lab-on-a-chip is de winnaar van de Jan Terlouw Innovatieprijs 2023. Pauline van Dongen met SUNTEX en Dirk Jan van Dalfsen met Wolterra ontvingen de 2e en 3e prijs. Tijdens het event The Future of Us – Breaking Down Barriers op 28 september werden de winnaars bekend gemaakt.

Winnaar Jan Terlouw Innovatieprijs

Bondus wint met lab-on-a-chip de Jan Terlouw Innovatieprijs 2023 een cheque van 8.000 euro. Kiemt reikte tijdens The Future of Us – Breaking down Barriers deze prijs voor de 13e keer uit. De prijs heeft als doel innovaties en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van energietransitie en circulaire economie in Oost-Nederland te stimuleren. Met de prijs geeft Kiemt de winnaar een extra stimulans doordat de innovatie in de spotlights wordt gezet. Daarnaast biedt het Octrooicentrum van RVO de winnaar van de prijs een IP Smart Scan aan en ontvangt Bondus een promotievideo, en een jaar lang Kiemt participantschap en 45 dagen advies/ondersteuning door Kiemt. De duurzame award die Bondus uit handen van juryvoorzitter Harry Webers ontving, is gemaakt van BioPanel en is daarmee vrijwel volledig circulair.

Bondus heeft een nieuwe techniek ontwikkeld voor de productie van medische zelftesten, ook wel lab-on-a-chip genoemd. Het verbinden van de kunststof onderdelen is een uitdaging. De unieke productietechnologie zorgt dat op een duurzame en nauwkeurige manier de onderdelen verbonden worden zonder daarbij de microstructuren te beschadigen.

Sven Eijpe van Bondus: “Voor ons is het winnen van de Jan Terlouw Innovatieprijs een enorme boost om meer naar buiten te treden met onze innovatie. We nemen de tips van de jury ter harte en gaan groeistrategie en marketing inzetten met de hulp van Kiemt.”

Tweede en derde prijs

Naast Bondus vielen ook Pauline van Dongen en Dirk Jan van Dalfsen in de prijzen. Pauline ontving van de jury de 2e prijs voor SUNTEX. SUNTEX weeft dunne film organische zonnecellen (OPV) tot een structureel technisch textiel voor architecturale toepassingen. Pauline van Dongen: “We zijn blij met de erkenning en support om zo een nieuw toekomstbeeld voor de zonnetechnologie te kunnen creëren.

Dirk Jan van Dalfsen completeert het podium. Hij ontving de 3e prijs voor hun innovatie Wolterra. Wolterra verwerkt schapenwol als kostenpost tot een waardevolle circulaire grondstof. Dirk Jan van Dalfsen: “We zijn erg blij met deze prijs en de erkenning die daarbij komt kijken. We deze hulp gaan we nu eerst productielijn op orde hebben en onderzoek doen. Daarna willen we Wolterra lokaal onder de aandacht brengen.

The Future of Us – breaking down barriers

De uitreiking vormde tevens de afsluiting van het informatieve festival The Future of Us op Industriepark Kleefse Waard (IPKW), dat geheel in het teken staat van de energietransitie en circulaire economie. Ook dit jaar organiseerden initiatiefnemers Kiemt en IPKW met vele partners, een succesvolle, uitverkochte editie van dit evenement waarin innovatief Oost-Nederland elkaar ontmoet en de nieuwste ontwikkelingen een podium krijgen.