Certificeringsinstituut LRQA (voorheen onderdeel van Lloyd’s Register) heeft de CO2 Emission Reporting Module van Shipping Technology goedgekeurd waarmee de CO2-uitstoot van binnenvaartschepen wordt berekend. Ondernemers in de binnenvaart weten nu zeker dat de automatische emissie rapportage van de ‘Shipping Technology BRAIN’ voldoet aan ISO normen. Zowel het proces van verzamelen van de data van het schip (motoren, generatoren, brandstof, boegschroeven, verwarmingsketel etc.) als de manier waarop de software de CO2-uitstoot per vervoerde ton vracht per kilometer berekent, zijn hiermee gevalideerd.

Industrienorm ISO 14083 legt vast hoe CO2-uitstoot moet worden berekend, zodat alle bedrijven in een productie- en vervoersketen dezelfde methode gebruiken. Alleen als alle partners in een keten op dezelfde manier rekenen, kan iets zinnigs worden gezegd over de emissies die zijn verbonden aan het leveren van een product aan het eind van een keten.

Shipping Technology ontwikkelde een geautomatiseerde manier om de emissies van binnenvaartschepen te berekenen en de verzamelde gegevens om te zetten in een duidelijke eenheid: de hoeveelheid grammen CO2 per vervoerde ton per kilometer. Deze methode is nu gevalideerd. Scheepseigenaren en binnenvaartrederijen kunnen nu geverifieerde emissiegegevens leveren aan hun klanten en toezichthouders met een druk op de knop – per reis en/of per periode.

Data direct bruikbaar maken

“Dit is voor ons een grote stap,” zegt Shipping Technology CTO Tom Boerema. “Voor onze klanten wordt het nu nog interessanter om meer functies van de ST BRAIN te gebruiken. De ST Brain is de hardware waarop al onze software modules draaien, denk aan autonomous lane assist, efficiëntie, incident reconstruction, veiligheid en meer. Met deze CO2 validering zie je goed de toegevoegde waarde van de ST BRAIN en de validering van LRQA brengt ook een duidelijke meerwaarde. Wij installeren de ST BRAIN, een uitgebreide ‘zwarte doos’ die gegevens verzamelt van het schip, de motoren, de brandstof, de reis, de snelheid en aankomst- en vertrektijden en meer. Die data wordt op zo’n manier verwerkt dat het voor een schipper, reder, eindklant of verzekeraar meteen bruikbare gegevens oplevert. Bij mijn weten zijn wij het enige bedrijf in Europa dat de gemeten data van een schip meteen op een bruikbare manier kan presenteren en waarbij het resultaat ook nog gevalideerd is!”

De Emissie Reporting Module van Shipping Technology is een belangrijk hulpmiddel voor scheepseigenaren om te voldoen aan de regelgeving van de CSRD (corporate social responsibility directive) en ESG (environmental, social and governance) voorschriften van de Europese Unie. Met dit hulpmiddel zijn ondernemers in de binnenvaart klaar voor huidige én toekomstige regelgeving. Het mooie is: het gebruik ervan is erg eenvoudig, want de software heeft alle nodige berekeningen al gemaakt. Bijkomend voordeel: de gegevens van de ST BRAIN maken efficiënt varen en brandstof besparen niet alleen haalbaar, maar ook inzichtelijk en eenvoudig – dat neemt ondernemers veel administratief werk uit handen.