Avantium N.V., een leider in hernieuwbare en circulaire polymeren, heeft een belangrijke oplossing gevonden voor het recyclen van polykatoen afvaltextiel. Ontwikkeld in samenwerking met de Industrial Sustainable Chemistry groep van de Universiteit van Amsterdam, die wordt geleid door Avantium Chief Technology Officer Gert-Jan Gruter, heeft Avantium een gepatenteerde technologie ontwikkeld om het katoen in polykatoenen stof af te breken tot glucose met behulp van zoutzuur, terwijl het polyester intact blijft. Hierdoor kan het polyester volledig worden gerecycled, wat vezel-naar-vezel recycling mogelijk maakt. Bovendien kan de katoenglucose worden gebruikt als grondstof voor industriële toepassingen.

Deze innovatieve methode, vandaag gepubliceerd in Nature Communications (Polycotton waste textile recycling by sequential hydrolysis and glycolysis | Nature Communications), is de eerste effectieve methode voor het recyclen van zowel polyesterals katoencomponenten met een hoge efficiëntie. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in textielrecycling, waarmee het groeiende milieuprobleem van textielafval kan worden aangepakt.

Avantium loopt voorop in de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor de productie van chemicaliën en materialen uit duurzame koolstofgrondstoffen, zoals plantaardige koolstof of CO2. Een van deze technologieën, Dawn Technology, zet non-food plantaardige grondstoffen om in glucose en lignine, zoals is bewezen in de proeffabriek in Delfzijl (Nederland). Deze glucose kan worden gebruikt in chemische en fermentatieprocessen voor diverse producten, zoals monomeren voor biobased kunststoffen. Na een aantal succesvolle proeven in haar laboratoria, heeft Avantium haar Dawn Technology proeffabriek gebruikt om de haalbaarheid van het afbreken en recyclen van door consumenten gebruikt polykatoen afvaltextiel op grotere schaal te testen. Door het gebruik van sterk geconcentreerd HCl op polyesterkatoenafval werd de katoencellulose volledig gehydrolyseerd tot glucose, dat gemakkelijk kan worden gescheiden van het vaste polyesterresidu. Dit maakt het mogelijk om polyester volledig te recyclen en de van katoen afgeleide glucose te gebruiken voor een groot aantal industriële toepassingen, waaronder polymeren en oplosmiddelen. De resulterende glucose kan bijvoorbeeld door Avantium worden gebruikt om zijn hoofdproduct furaandicarbonzuur (FDCA) te produceren.

De proeven in Avantium’s Dawn proeffabriek hebben hoge glucoseopbrengsten uit polyesterkatoenafval laten zien, wat wijst op schaalbaarheid en kosteneffectiviteit. Deze methode is daarom het eerste levensvatbare proces waarmee zowel polyester- als katoenfracties effectief

kunnen worden gerecycled met een hoge opbrengst. Met een wereldwijde textielproductie die naar verwachting 149 miljoen ton zal bedragen in 2030 en een recyclingpercentage van minder dan 1%, biedt Avantium’s technologie een duurzame oplossing voor een circulaire, koolstofarme

textielindustrie en sluit het aan bij nieuwe regelgeving die textielproducenten verantwoordelijk maakt voor afvalbeheer.

Avantium ondersteunde dit baanbrekende project door promovendi van de onderzoeksgroep Industriële Duurzame Chemie van de Universiteit van Amsterdam te ontvangen in haar laboratoria en haar Dawn proeffabriek in Delfzijl. De eerste auteur van het artikel, promovenda Nienke

Leenders, is gedetacheerd bij Avantium.