Lowlander lanceert Winter IPA, gebrouwen met gedoneerde kerstbomen

Afgelopen winter riep botanisch brouwer Lowlander alle Nederlanders op hun kerstboom na de feestdagen niet weg te gooien, maar aan hen te doneren voor het brouwen van een winterbier. De oproep was een groot succes en na het met de hand plukken van alle sparrennaalden kan het resultaat nu geproefd worden. Je vindt Lowlanders Winter IPA in de horeca en Albert Heijn.

Wist je dat wij Nederlanders elk jaar zo’n 2.5 miljoen echte kerstbomen in huis halen? Waarvan een groot deel na de jaarwisseling op straat, in de versnipperaar of in een vreugdevuur eindigt? Dan kan anders dacht Lowlanders Chief Botanical Officer Frederik Kampman: “Botanicals komen letterlijk uit de natuur, maar vaak zijn de voor ons waardevolle botanicals ook een afval- of reststroom; wat voor de één ‘waste’ is, zit voor Lowlander bomvol ‘taste’! Dus toen ik in januari 2018, tijdens een rondje hardlopen, de straten vol zag liggen met afgedankte kerstbomen kreeg ik het idee hier volgende winter een bier van te brouwen”.

Lowlander riep alle Nederlanders op hun kerstboom te doneren en haalde daarmee ruim 150 bomen op. Met de hand werden alle naalden geplukt en geconserveerd, waarna ze samen met jeneverbes gebrouwen werden tot een frisse 5% Winter IPA. Met aroma’s die doen denken aan een winterse boswandeling en een hoppig citruskarakter is de Winter IPA een verrassend verfrissend bier voor de korte, donkere dagen.

Draag je naaldje bij



Frederik: “Naast dat we met deze kerstbomen een smaakvol bier hebben gebrouwen zagen we wat deze oproep deed qua bewustwording; de impact was enorm! Dat zette ons aan het denken voor volgende kerst: wat nu als we proberen kerstbomenafval te voorkómen in plaats van te recyclen?”

Zo ontstond het idee om samen met Adopteer een Kerstboom (een kweker van eigen bodem die al jaren aan hergebruik van kerstbomen doet) een biologisch, duurzaam Lowlander kerstbomenbos te kweken. Voor iedere verkochte Winter IPA doneert Lowlander €0,05 voor de aanplant. Want hoe meer kerstbomen er geadopteerd kunnen worden des te minder afval. Zodat steeds meer Nederlanders kunnen genieten van een gezellige én duurzame kerst. Draag je naaldje bij en koop een Lowlander Winter IPA.