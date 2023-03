Low Food, een beweging met het doel om de Nederlandse gastronomie wereldwijd op de kaart te zetten, maakt het thema bekend voor het Low Food Symposium 2023: “Move away from gut feeling”. Wat maakt gastronomie nou écht duurzaam? Welke aannames bestaan er over duurzaamheid en welke stappen kunnen er nu al gezet worden? Low Food steekt op 15 mei tijdens haar jaarlijkse symposium in het Rijksmuseum een kritische peilstok in de grond namens de voedselbeweging.Aannames, “gut feeling” en onvolledigheden

We kennen inmiddels allemaal de verhalen over plantaardig, minder afval en lokale producten van kop tot staart. Duurzaamheid in gastronomie is een groter thema dan ooit, met de Groene Michelinster als recente bekroning. Tegelijkertijd heeft deze ontwikkeling er voor gezorgd dat er een hoop aannames, keuzes op basis van “gut feeling” en onvolledigheden het begrip binnen zijn geslopen. “Duurzaamheid” is voor veel mensen een holle frase geworden, waarbij het voor de gastronomie moeilijk is om de stap naar de praktijk te maken.

Van preaching naar practicing.

Kloppen de aannames over duurzaamheid? En wat bestaat er buiten de platgeslagen duurzaamheids-definities? Het thema “duurzaamheid” wordt steeds breder, zo agendeerde Noma onlangs nog het belang van arbeidsomstandigheden, maar dit ontslaat de gastronomie niet van de plicht om vandaag al aan de slag te gaan met wat er al langer bekend is. Dit doet Low Food op dit symposium samen met chefs, journalisten, onderzoekers, boeren en producenten die hier op hun eigen inspirerende manier in de praktijk invulling aan geven.

Inspirerende sprekers bevestigd

Een breed scala aan sprekers laat zien hoe zij duurzaamheid definiëren en in praktijk brengen. Chef, food-stylist en activist Lelani Lewis modereert de dag en opent het gesprek samen met Nederlandse topchefs Joris Bijdendijk en Nadia Zerouali. Bijdendijk bouwt op het moment samen met Deloitte aan een model in het kader van de Net Positive Movement om de volledige footprint in zijn restaurants Wils en RIJKS® in kaart te brengen. Zerouali op haar beurt werkt samen met chefs, boeren en ondernemers om Flevo Food in de culinaire wereld te introduceren.

De eerste sprekers zijn inmiddels bekend, de rest van het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

– Chris Ying – Founder en oud-hoofdredacteur van Lucky Peach, een van de meest creatieve food magazines van het afgelopen decennium. Hij heeft talloze boeken geredigeerd en mede geschreven, zoals You and I Eat the Same. Tegenwoordig is Ying de drijvende kracht achter verschillende food media concepten, zoals de ‘Dave Chang show’ en is hij betrokken bij ZeroFoodPrint, een NGO die restaurantrekeningen verbindt met regeneratieve landbouwprojecten en zet hij zich in voor het helpen van chefs en restaurants bij het gevecht tegen klimaatverandering.

– Angela Dimayuga – Deze James Beard-finalist was voorheen Creative Director of Food and Culture van The Standard Hotels international en chef-kok van Mission Chinese New York. Dimayuga staat bekend om de manier waarop ze, met haar achtergrond in geesteswetenschappen kunst, mode, nachtleven en politiek in de gastronomie integreert: eten als uitdrukking van individualiteit. In elk gerecht zit een les over identiteit, geschiedenis, cultuur en macht. Ze is momenteel een mentor-in-residence voor het Creative Science-cohort van The New Museum of Contemporary Arts.

– Fatmata Binta – Een rijzende ster in de culinaire wereld, en recente winnaar van de Basque Culinary World Prize, die bekend staat om haar innovatieve benadering van de West-Afrikaanse keuken. Binta put uit haar culturele erfgoed om gerechten te creëren die zowel heerlijk als betekenisvol zijn. Met het uitgangspunt om voedsel te gebruiken als instrument voor sociale verandering.

Praktische informatie

Het symposium vindt plaats op 15 mei in het auditorium van het Rijksmuseum te Amsterdam van 13:00 – 18:00. Tickets gaan op 7 april om 12:00 ’s middags in de verkoop op www.lowfood.nl en zijn optioneel inclusief exclusieve lunch (start om 11:30) bij restaurant RIJKS® met gastchef Fatmata Binta.