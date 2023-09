Food100 maakt voor de zevende keer bekend wie de meeste impactvolle voedselveranderaars van Nederland zijn. De lijst bestaat uit 100 verduurzamers, vernieuwers en aanjagers die ons voedselsysteem verbeteren en bijdragen aan het oplossen van onze klimaat- en voedseluitdagingen. Zij zetten zich in voor beter en eerlijker eten en drinken voor iedereen.

Effectieve aanpak van voedseluitdagingen

“We staan voor een gigantische voedseluitdaging”, vertelt Sheila Struyck namens de Food100-jury. “Niet alleen zijn er ongelooflijk veel mensen om te voeden, maar er is een zeer nauwe correlatie tussen de opwarming van het klimaat en de hoeveelheid CO2 die vrijkomt door voedselproductie, -bereiding en -verbruik. Die problemen zijn omvangrijk en urgent, daarom hebben we dit jaar resultaat meer beloond dan inspanning.”

Focus op AI, voedselverspilling en gedragsverandering

De Food100-lijst – met daarop 50 voedselveranderaars van onder de 35 jaar en 50 impactmakers van boven de 35 jaar – beslaat de volledige voedselketen. Van dienstverlening tot educatie, technisch tot culinair en van agrariër tot chemicus. Wat opvalt in de lijst van dit jaar is het grote aantal oplossingen dat gebruikmaakt van AI, de aandacht voor het terugdringen van voedselverspilling, de focus op gedragsverandering. Daarnaast is de gastronomie goed vertegenwoordigd in de Food100 van 2023.

Zo verbetert Johanna Schacht als Head AI bij Orbisk de technologie van voedselafvalmonitors waarmee chefs hun voedselverspilling kunnen terugdringen. Frank Holleman laat consumenten met zijn platform Fork Ranger duurzamere eetkeuzes maken door vaker seizoensgebonden en plantaardig te koken. En Marco Snikkers gaat als oprichter van OneThird voedselverspilling tegen door zijn klanten te helpen met voorspellingen over de houdbaarheid van groente en fruit.

Tegen de stroom in

Met de Food100 willen initiatiefnemers AgriFood Capital, Food Hub, Food Inspiration en Slow Food Youth Network en de juryleden voedselveranderaars een steuntje in de rug geven, zodat ze doorzetten en doorgaan. “Deze aanpakkers verdienen erkenning en aanmoediging”, zegt Struyck. “Het kost nou eenmaal meer moeite om tegen de stroom in te ondernemen of om je baas te overtuigen van je vernieuwende plannen, dan gewoon doen wat iedereen doet.”

De Food100-jury

De Food100 is samengesteld door een onafhankelijke vakjury. Meer dan 300 aanmeldingen werden beoordeeld op vier criteria om tot de definitieve lijst te komen: daadkracht, innovatie, duurzaamheid en de mate waarin de kandidaat kennis en inzichten deelt.

De vakjury van 2023 reflecteert de breedte van de voedselketen en bestaat uit de volgende experts:

Juryvoorzitter Sheila Struyck , venture partner en co-founder bij NBI Impact Investors en chef duurzame gastronomie

, venture partner en co-founder bij NBI Impact Investors en chef duurzame gastronomie Anouk Snelders , oprichter en mede-eigenaar van Health Food Wall

, oprichter en mede-eigenaar van Health Food Wall Bas Antonissen , eigenaar van gesloten varkenshouderij BoerBas

, eigenaar van gesloten varkenshouderij BoerBas Christiaan Vette , zelfstandig adviseur voor strategie, innovatie en transformatie

, zelfstandig adviseur voor strategie, innovatie en transformatie Jeroen Candel , universitair hoofddocent bestuurskunde, lid van de Raad voor Dieraangelegenheden en de raad van toezicht van de Transitiecoalitie Voedsel

, universitair hoofddocent bestuurskunde, lid van de Raad voor Dieraangelegenheden en de raad van toezicht van de Transitiecoalitie Voedsel Lisanne van Oosterhoud , programmamanager Next Tech Food Factories, en is onderdeel van World Food Forum, RVO Participatietafel Voedseltransitie en Klimaatpact-ambassadeurs

, programmamanager Next Tech Food Factories, en is onderdeel van World Food Forum, RVO Participatietafel Voedseltransitie en Klimaatpact-ambassadeurs Maartje Nelissen , partner bij The Food Line-up en mede-eigenaar Plant FWD

, partner bij The Food Line-up en mede-eigenaar Plant FWD Tarique Arsiwalla, oprichter van Protix, investeerder in duurzame agri start-ups en strategisch adviseur bij Vermaat Groep

Food100 is geen ranglijst of wedstrijd, maar een actuele selectie van 100 impactmakers in de agrifood. De lijst is daarom alfabetisch gerangschikt. Alle genomineerden hebben een motivatie aangedragen om hun plek op deze lijst te verdienen en daarmee onderdeel te worden van het Food100-netwerk.

Bekendmaking van de zes Food100 Foodhelden 2023

Zes voedselveranderaars uit de Food100-lijst worden benoemd tot Foodheld 2023 vanwege hun buitengewone prestaties in het afgelopen jaar. Op maandag 20 november maakt de Food100-jury tijdens een speciale bijeenkomst bekend wie deze speciale vermelding heeft verdiend. In 2022 werden onder andere de biologische varkensboer Bas Antonissen en De Nieuwe Oogst hoofdredacteur Esther de Snoo benoemd tot Foodheld. Bas werkt zoveel mogelijk lokaal, circulair en biologisch en zet zich in voor eerlijke prijzen voor de boer en het milieu. Esther probeert als hoofd van het grootste agrarische vakblad om zoveel mogelijk tuinders en boeren mee te krijgen in de landbouwtransitie.

Over de initiatiefnemers

AgriFood Capital

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en kennisinstellingen in de regio Noordoost-Brabant. Voedselmakers die geloven dat de manier waarop we vandaag voedsel maken en eten, het verschil maakt voor morgen. Samen werken ze aan de slimste en duurzaamste voedselketens, van boer tot bord. Precies, circulair, waardevol en verbonden.

Food Hub

Food Hub ontwikkelt, in opdracht of op eigen initiatief, opleidingen, trainingen en vernieuwende vormen van voedseleducatie. Food Hub helpt bedrijven, overheden en professionals om de veranderende wereld van voedsel en landbouw beter te begrijpen. De doelstelling van Food Hub is de transitie naar een eerlijk, gezond, lekker en duurzaam voedselsysteem te blijven aanjagen.

Food Inspiration

Food Inspiration is een multimediaal inspiratie-platform voor professionals binnen de wereld van eten, drinken en gastvrijheid. Food Inspiration helpt haar volgers om succesvol te blijven binnen de turbulente wereld van food en hospitality. Food Inspiration organiseert daarnaast sinds 2009 jaarlijks het grootste foodcongres van de Benelux – de Food Inspiration Days – en publiceert elk jaar het gezaghebbende Food Inspiration Trendreport.

Slow Food Youth Network

Slow Food Youth Network (SFYN) is dé jongerenbeweging voor jongeren die zich bezighouden met voedsel, duurzaamheid en de transitie naar een good, clean en fair voedselsysteem. Bij SFYN worden jongeren gezien als dé toekomst van ons voedsel, dus worden ze meegenomen in het voedselsysteem door een academie, campagnes en projecten waarbij verbinding centraal staat. Van producent tot consument, van boer tot kok: iedereen kan zich bij SFYN aansluiten.

Food100 wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, Food Impactors Summit en BO Akkerbouw.