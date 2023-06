Love Tomorrow, het duurzaamheidsinitiatief dat streeft naar positieve impact op de wereld, kondigt de tweede editie aan van de Love Tomorrow Conference. Op donderdag 27 juli vindt in samenwerking met Tomorrowland, VITO en G-STIC dit innovatieve evenement plaats op het adembenemende festivalterrein van Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom, België. Love Tomorrow brengt inspirerende sprekers, interactieve panelgesprekken en een unieke banenmarkt samen, allemaal gericht op duurzaamheid en positieve verandering.

Nóg meer impact in 2023

De Love Tomorrow Conference 2023 is groter en indrukwekkender dan ooit tevoren. Met de helft van het Tomorrowland- terrein in gebruik, worden deelnemers ondergedompeld in een wereld van duurzaamheid, innovatie en positieve verandering. Vijf podia bieden een gevarieerd programma, met thema’s en vraagstukken als mental health, de psychologische uitdagingen rondom duurzaamheid, de complexe relatie tussen mensheid en technologie en meer. Top dj’s Joris Voorn en Ida Engberg sluiten de dag af en maken zo het festivalsfeertje compleet.

The Architects of Tomorrow

Meer dan 30 internationale experts en opinieleiders komen hun kennis en visies delen. De line-up bestaat uit onder meer geschiedkundige Rutger Bregman, Amerikaanse dokter Zach Bush, Emmy-genomineerde Jason Silva, kunstenaar en ontwerper Arne Quinze, mentale gezondheidsspecialiste Khaliya, regisseur Louie Schwartzberg, hoogleraar urbanisatie Alexander D’Hooghe, oprichtster en CEO van Interstellar Lab Barbara Belvisi, futurist Thomas Ermacora, neuroloog Steven Laureys en fashiontech ontwerpster Jasna Rok.

Woorden omzetten in daden

Uiteraard zijn de hoop en het optimisme die deze ‘Architects of Tomorrow’ uitspreken over het milieu, onze manier van leven en de economie, weinig waard als het bij woorden blijft. Tijdens het eendaagse evenement word je daarom niet alleen geïnspireerd, maar krijg je ook concrete tools in handen. Met praktische inzichten zet Love Tomorrow Conference iedereen op weg om echte impact te maken in hun eigen leven en dat van hun omgeving. Daarnaast is het reuzenrad aan de Freedom Stage omgebouwd tot een banenmarkt waarbij jongeren kunnen kennismaken met verschillende bedrijven. Het is een unieke manier van netwerken en carrièremogelijkheden ontdekken.

Rutger Bregman: “Als het tegenwoordig over de toekomst gaat, overheerst het pessimisme. Bovendien kampen we met een chronisch gebrek aan verbeeldingskracht over hoeveel beter de toekomst kan zijn. Wat we nodig hebben, zijn nog veel meer pioniers die durven dromen van een nieuwe, betere en duurzame toekomst voor ons allemaal.”

70% van de kaarten uitverkocht – wees er snel bij!

De Love Tomorrow Conference bundelt de magie van Tomorrowland met duurzaamheid en educatie. Voor jongeren onder de 26 jaar is deze conference €55,50. 26 jaar en ouder betaalt €91,50 om het unieke evenement bij te wonen. Dit jaar wordt een nog grotere opkomst verwacht dan vorig jaar. 70% van de kaarten is al verkocht, wees er dus snel bij!