Voor miljoenen mensen zijn huisdieren volwaardige familieleden. Wanneer zij overlijden, is het afscheid pijnlijk, maar het kan ook betekenisvol zijn. Op Wereld Dierendag lanceert het Nederlandse bedrijf Loop Biotech de Loop FurEver™: een urn, volledig gegroeid uit paddenstoelen, die een duurzame en liefdevolle manier biedt om trouwe viervoeters te eren én de natuur te verrijken.

De urn is verkrijgbaar in 0,5 liter (voor katten, konijnen, cavia’s, parkieten en kleine honden) en 1,5 liter (voor grotere honden). Ze kan thuis worden bewaard als zachte herinnering, of in de tuin worden begraven. Binnen 45 dagen gaat de urn volledig op in de aarde en voedt zo de bodem en biodiversiteit.

“Onze huisdieren geven ons onvoorwaardelijke liefde. Toch eindigt die vaak in urnen van metaal, keramiek of plastic, producten die de aarde vervuilen. Dat moet anders. Met Loop FurEver™ verandert afscheid in nieuw leven: herinneringen leven voort, terwijl de natuur wordt gevoed.” zegt Bob Hendrikx, oprichter van Loop Biotech.

In 7 dagen gegroeid door de natuur

Elke urn wordt in slechts zeven dagen gegroeid uit mycelium, het wortelnetwerk van paddenstoelen en de grootste recycler van de natuur, gecombineerd met upcycled hennepvezels uit Nederland. Net als de Loop Living Cocoon™ en Loop EarthRise™

sluit dit product aan bij de missie van Loop Biotech: van elk afscheid een kans maken om de aarde te verrijken.

Groeiende vraag, direct beschikbaar

De markt voor huisdierenuitvaarten groeit snel. In Europa worden jaarlijks bijna 18 miljoen honden en katten begraven of gecremeerd, waarvan circa 80% wordt gecremeerd. Volgens Grand View Research (2023) groeit deze markt met gemiddeld

11% per jaar, gedreven door de sterkere emotionele band tussen mens en dier en de maatschappelijke vraag naar duurzaamheid.

“We zien dat steeds meer mensen bewust kiezen voor een duurzaam afscheid van hun huisdier. De Loop FurEver™ sluit daar perfect bij aan: een urn die baasjes troost biedt én de aarde verrijkt.” zegt Amaryl van Ravenhorst, Dieren Uitvaartzorg Nederland.

“De paddenstoelen-urn van Loop is een baanbrekende innovatie die perfect past binnen onze visie op duurzame uitvaartproducten. Een prachtige kans om afscheid nemen natuurlijker en persoonlijker te maken.” zegt Peter Biemans, Funeral Products.

Door samenwerkingen met Dieren Uitvaartzorg Nederland en Funeral Products is de Loop FurEver™ vanaf de lancering direct verkrijgbaar via dierenuitvaartcentra, crematoria, de Loop webshop en geselecteerde partners in heel Nederland en

Europa.

Over Loop Biotech

Loop Biotech, opgericht in 2020 door Bob en Lonneke Hendrikx, is de bedenker van ’s werelds eerste paddenstoelenkist en urn. Vanuit Delft ontwikkelt het bedrijf uitvaartproducten die de natuur verrijken. Sinds 2021 zijn deze gebruikt bij duizenden uitvaarten in Europa. Met de Loop FurEver™ breidt Loop Biotech zijn missie uit naar de huisdierenwereld: de balans met de natuur herstellen en nieuw leven laten ontstaan.