De logistieke sector staat onder druk om te verduurzamen en energiekosten te beheersen. Elektrische vrachtwagens vragen tijdens snelladen enorm veel vermogen, vergelijkbaar met tientallen huishoudens. Deze elektrificatie moet plaatsvinden terwijl de energiekaart van Nederland steeds roder kleurt. Waar Utrecht al een volledige aansluitstop aankondigde, dreigt dit scenario nu voor de rest van Nederland. Ook voor logistiek dienstverleners is de situatie precair en is de wachttijd inmiddels opgelopen tot twaalf jaar. Samen met partners biedt Tibo Energy een uitweg door het energiegebruik te orkestreren voor Van den Broek Logistics, GXO en LVS (Volvo Trucks).De sector loopt momenteel hard tegen de grenzen van de beschikbare netcapaciteit aan. Logistiek ondernemers kampen met stijgende energiekosten, terwijl de nieuwe ESG-rapportageverplichting de druk om te verduurzamen verder opvoert. De versnelde overstap naar elektrisch vrachtvervoer maakt deze situatie complexer. Waar snelladers, zonne-energie en batterijopslag samenkomen, is een centrale manier van sturing essentieel om de dagelijkse operatie draaiende te houden. Dit is precies hoe Tibo Energy de sector een uitweg biedt door samen met KVR Energy, EigenEnergie, VDL en Koen Energy drie logistiek dienstverleners direct te helpen met hun energie-uitdagingen.

Bedrijventerrein Helmond

Op bedrijventerrein BZOB in Helmond stuurt Tibo’s EMS een compleet snellaadplein voor elektrische vrachtwagens aan. De opstelling combineert snelladers tot 400 kW en een forse netaansluiting met zonnepanelen en batterijopslag. Waar standaard software vaak beperkt blijft tot monitoring, gaat dit systeem een stap verder door de laadinfra, opwek en opslag aan te sturen. “Dankzij deze samenwerking krijgen wij niet alleen inzicht in ons energieverbruik, maar koppelt het systeem onze snelladers naadloos en stemt ze af op zonne-energie, de batterij en het net”, zegt Karel van Rooij, eigenaar van Van den Broek Logistics en KvR Energy. “Hierdoor kunnen we blijven laden zonder dat de bedrijfsvoering in gevaar komt door netbeperkingen.”

Dirigent op het net

De praktijk in Helmond en op andere locaties onderstreept dat een integrale benadering van het energievraagstuk de weg vooruit is voor de Nederlandse logistiek. “Een grotere netaansluiting is niet het antwoord. Slimmer omgaan met de aansluiting die er al ligt, wel”, zegt Remco Eikhout van Tibo Energy. “Op het moment dat snelladers, zonnepanelen en een batterij tegelijk actief zijn, moet iets de regie voeren. Dat doet ons EMS. Het fungeert als dirigent die elke energiestroom op het juiste moment laat meespelen. In Helmond zien we dat bedrijven hierdoor binnen hun bestaande aansluiting kunnen laden, opslaan en terugleveren zonder dat de operatie stilvalt.”