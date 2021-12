Limburg organiseert Limburgse Circulaire Innovatie Top 20

De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), Provincie Limburg, Rabobank en LIOF gaan alle Limburgse ideeën en initiatieven op het gebied van circulaire innovatie verzamelen en op de kaart zetten. ”Veel ondernemers in Limburg zijn al volop bezig met het realiseren van circulaire innovaties. Door grondstoffen en afval steeds opnieuw te gebruiken, putten we de aarde niet langer uit. Daarom stimuleren we bedrijven in het hergebruiken van grondstoffen. Om al deze innovaties op de kaart te zetten, ze structureel in beeld te houden én om elkaar te inspireren wordt de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20 georganiseerd. Circulair ondernemen is de toekomst!”, aldus de organiserende partijen.

Jury beoordeelt inzendingen

Circulaire innovatie gaat niet alleen over producten, maar ook over diensten, projecten of concepten. Alle organisaties die werken aan circulaire innovatie kunnen zich aanmelden. Een jury beoordeelt de inzendingen op mate van circulariteit, mate van samenwerking in de keten, schaalbaarheid en het vernieuwende karakter. De jury bestaat uit Stephan Satijn (Gedeputeerde voor Economie en Onderwijs, Provincie Limburg), Hans de Kinderen (Directievoorzitter Rabobank Weerterland en Cranendonk), Lia Voermans (Director Innovation Strategy Chemelot Campus), Nancy Bocken (Professor in Sustainable Business at Maastricht University) en Gé Moonen (Voorzitter expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie LWV) .

Live stemmen voor publieksprijs

Van alle inzendingen maakt de jury op 11 februari 2022, in de week van de Circulaire Economie, de Limburgse Top 20 bekend. Via een livestream kan iedereen dan stemmen op zijn of haar favoriete innovatie voor de publieksprijs. De winnaar van de juryprijs wint € 3.000,- en de winnaar van de publieksprijs wint € 1.000,-

Aanmelden



Werkt u aan een circulaire innovatie en wilt u andere organisaties helpen en inspireren? Meld u dan aan voor de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20! Aanmelden kan tot 23 december 2021 17.00 uur op www.limburgsecirculaireinnovatietop20.nl