Vandaag tekenden meerdere partijen een stembusakkoord voor een toekomstbestendig, weerbaar en welvarend Nederland. Hiervoor reikt een brede maatschappelijke alliantie 10 kernpunten aan die vandaag door lijsttrekkers van verschillende politieke partijen worden onderschreven.

“Deze tijd vraagt om verbinding. Het is daarom noodzakelijk de krachten te bundelen en op deze tien punten in de komende kabinetsperiode met concrete voorstellen te komen”, aldus de opstellers van het stembusakkoord.

Dit stembusakkoord legt de politieke basis voor een krachtige samenwerking tussen overheid en samenleving. De Maatschappelijke Alliantie bepleit dit vast te leggen in een maatschappelijk akkoord. Hiervoor geeft zij in een separate brief richting op de tien punten en biedt haar hulp aan op deze punten tot overeenstemming te komen.

De alliantie bestaat uit 25 organisaties en loopt uiteen van bedrijfsleven tot milieubeweging inclusief de uitvoeringsoverleggen van het Klimaatakkoord. Zij benadrukken de noodzaak van een stabiel, voorspelbaar en toereikend overheidsbeleid op het terrein van energie en klimaat. Nederland en Europa moeten snel meer grip krijgen op energie en grondstoffen. Dat waarborgt de onafhankelijkheid en concurrentiepositie. Het houdt het energiesysteem betaalbaar en beperkt risico’s van klimaatverandering. “Uitstel is geen optie en leidt bovendien tot hogere kosten”, aldus de deelnemers van de Maatschappelijke Alliantie.

De 10 punten waarop de Alliantie met de lijsttrekkers een stembusakkoord heeft gesloten zijn:

Stabiel, betrouwbaar en toereikend overheidsbeleid

Herstel van de concurrentiekracht met visie op de toekomst

Hulp voor werknemers in de transitie

Een robuust energiesysteem: slim CO2-vrij, betrouwbaar en betaalbaar

Prioriteit voor energiebesparing en energie uit eigen omgeving

Natuurherstel en kwaliteit van leefomgeving als randvoorwaarde

Ruimte voor burgers, ondernemers en gemeenschappen om zelf aan de slag te gaan

Naar emissievrije mobiliteit voor iedereen

Integrale aanpak van landbouw en landgebruik

Versterking van de uitvoeringskracht van Rijk en decentrale overheden

“De urgentie is groot. Er staat veel op het spel voor burgers, ondernemers, werknemers en hun gemeenschappen. Iedereen heeft dringend perspectief nodig. Wij werken graag samen aan een duurzaam en welvarend Nederland”, stelt de alliantie tot slot in haar brief.