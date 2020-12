LiEF ontrafelt geheimen succesvolle Nederlandse impactondernemers

Een obsessie voor impact maken, focus op cijfers, een toegankelijk topproduct, een sterke motiverende bedrijfscultuur en veel communicatie. Het zijn de voornaamste factoren waarmee succesvolle impactondernemers als Henk Jan Beltman (Tony’s Chocolonely), Merijn Everaarts (Dopper) en Jasper Gabriëlse (Seepje) zich onderscheiden. Voor het boek ‘LiEF – Succesvol ondernemen voor een betere wereld’, sloegen Mediatic, Stichting DOEN en nlgroeit de handen ineen en spraken auteurs Dennis Mensink en Mandy Kraakman 29 impactondernemers.

In deze eerste editie van LiEF, het duurzame vervolg op bestseller LEF, komen enkele opmerkelijk gedreven en bijzondere impactondernemers aan het woord. Ondernemers die stuk voor stuk de wereld een beetje mooier maken. Samen met Kees de Jong, medeoprichter van nlgroeit, hebben de auteurs gekeken naar de belangrijkste overeenkomsten tussen succesvolle impactondernemers om te ontdekken wat hen onderscheidt in een tijd dat de roep om duurzaamheid toeneemt. Een vijftal belangrijke inzichten was het resultaat.

“Eén van de opvallendste dingen die we tegenkwamen, was dat alle ondernemers die wij spraken duurzaamheid niet zien als een strategische zet, maar als iets dat simpelweg móet”, vertelt auteur Dennis Mensink. “Niet alleen omdat ze het beste voor hebben met de wereld, maar ook omdat ze net als elk ander bedrijf moeten overleven. En dat kan alleen met producten die op de lange termijn rendabel zijn.” Maar er is meer nodig om succesvol te zijn in de wereld van duurzaamheid. Auteur Mandy Kraakman: “Er is een extra portie lef nodig om lief te zijn, om op te staan tegen de gevestigde orde, je nek uit te steken en geen concessies te doen. Doe je dit op een goede manier, dan kun je de wind in de zeilen krijgen.”

Tweestrijd

“Impact ondernemers schaken op meerdere borden, want ze hebben een maatschappelijke missie én ze willen impact maken, terwijl consumenten liever niet meer betalen voor een product. Ook al is dat product beter voor de wereld”, vertelt Idriss Nor, directeur Participaties bij Stichting DOEN. “Het is goed dat er nu een boek is waarin die tweestrijd wordt beschreven zodat iedereen die ambities heeft om duurzaam te ondernemen het wiel niet zelf hoeft uit te vinden.”

Neus op de feiten

Onder de snelstgroeiende ondernemingen van Nederland neemt het aandeel impactondernemingen toe. “De coronacrisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt, ons bestaan en onze economie zijn bijzonder kwetsbaar. Maar juist in tijden van crisis kunnen ondernemers hun businessmodel écht anders inrichten en existentiële veranderingen doorvoeren”, aldus Kees de Jong, initiatiefnemer van nlgroeit. “De auteurs leveren met dit boek een analyse af waar ondernemers, juist nu, hun voordeel mee kunnen doen.”

Stichting DOEN stelt boeken beschikbaar

Aan het boek werkten behalve nlgroeit en Stichting DOEN ook MVO Nederland, Hogeschool Windesheim en Hogeschool Rotterdam mee. Stichting DOEN stelt 300 LiEF-boeken beschikbaar aan duurzame incubators. nlgroeit zet LiEF in als inspiratiebron voor zijn ondernemersmentoren. Het boek is gedrukt op Olifantsgras van Vibers, een duurzame rietachtige grassoort dat op braakliggende terreinen in Nederland groeit, en een van de participaties van DOEN.

Over de auteurs

Dennis Mensink is oprichter van PR- en contentmarketingbureau Mediatic en schreef verschillende ondernemersboeken waaronder de voorganger van dit boek ‘LEF – Het geheim van marktverstoorders ontrafeld’. Ook is hij initiatiefnemer van Fambizz, een platform voor familiebedrijven en FinanceInnovation, een site over innovaties in de financiële sector.

Mandy Kraakman is tekstschrijver voor pr- en contentmarketingbureau Mediatic. Ze werkte eerder als eindredacteur van ‘LEF- Het geheim van marktverstoorders ontrafeld’ en beheert Contentic, een contentplatform met verhalen voor pr-professionals, marketeers en ondernemers.

Stichting DOEN: Aanjager van voorlopers

Stichting DOEN gelooft in een groene, sociale en creatieve samenleving. DOEN ondersteunt vernieuwende initiatieven van voorlopers en geeft deze een vliegende start. Zo kunnen zij anderen inspireren en laten zien dat verandering mogelijk is. Via haar maatschappelijke investeringsmaatschappij DOEN Participaties investeert DOEN in impactvolle duurzame en sociale startups. DOEN is opgericht door de Nationale Postcode Loterij om vernieuwende initiatieven te steunen en ontvangt hier jaarlijks een bijdrage voor.

Over nlgroeit

nlgroeit helpt ondernemers met bedrijven tussen de één en honderd miljoen te groeien door hen te inspireren, te activeren en te faciliteren met events, assessments, peer-learning, webinars, expertsessies en het matchen met mentoren die al een paar stappen verder zijn. nlgroeit verbindt het Nederlandse groei-ecosysteem en heeft honderden- veelal bekende – mentoren die zich belangeloos inzetten om Nederlandse ondernemers verder te helpen. nlgroeit is een non-profit initiatief van ondernemers, nl2025 en de KvK. Het initiatief wordt gesteund door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

