Lidl zet reuzenstap tegen voedselverspilling

Lidl neemt vandaag een volgende stap om voedselverspilling terug te dringen. Producten zoals kaas, brood en melk worden voortaan – op de laatste dag van hun houdbaarheidsdatum – verkocht voor € 0,25; vlees, vis en vegaproducten voor € 0,50. Brood kan de klant de dag erna tot 12:00 uur kopen voor € 0,25. Klanten kunnen de afgeprijsde producten herkennen aan speciale Verspil mij niet-stickers. Wie wil genieten van het groente en fruit van Lidl kan via de Too Good To Go app een box met groenten en fruit kopen voor € 2,99. De producten in de box hebben minimaal een waarde van drie keer deze prijs. Het afgelopen jaar experimenteerde Lidl al in 24 filialen met deze nieuwe aanpak, onder de naam ‘Verspil mij niet, ik ben nog goed’. Het aanbieden van producten voor een ‘kwartje’ leidde gemiddeld tot een derde minder voedselverspilling per filiaal; het concept sloeg aan en laat veel potentie zien. Daarom rolt Lidl deze aanpak vandaag landelijk uit.

Quirine de Weerd, hoofd Corporate Responsibility & Relations bij Lidl: “Als efficiënt bedrijf houdt Lidl van nature niet van verspilling. Nu snijdt het mes aan twee kanten; klanten kunnen voor een kleine prijs goede producten kopen en daarmee zorgen ze er tegelijkertijd voor dat er minder eten wordt verspild. Door het Verspil mij niet-concept nu landelijk in te voeren ligt Lidl goed op koers om het algemene doel van 50% minder voedselverspilling al ver voor 2030 te behalen.”

Eerder sloot Lidl zich ook aan bij de stichting Samen tegen Voedselverspilling, die streeft naar 50 procent minder verspilling in de hele voedselketen in 2030. Dat is hard nodig. In de Nederlandse supermarktbranche wordt zo’n 180.000 ton voedsel per jaar weggegooid – en daarmee gaan ook de energie en vele grondstoffen verloren die zijn gebruikt voor de productie.

Toine Timmermans (Directeur Stichting Samen tegen Voedselverspilling): ‘’Gemiddeld komt 1,7% van het voedsel dat alle supermarkten aanbieden in de afvalstroom terecht, zo’n 200 duizend ton per jaar. Dit is een niet onbelangrijk deel van de 1,7 tot 2,5 miljard kilo die jaarlijks in Nederland wordt verspild. Het met flinke korting verkopen van producten kort tegen de houdbaarheidsdatum (via Verspil mij niet), is een heel effectieve manier om veel van dergelijke producten een goede bestemming te geven en verspilling te voorkomen. En een belangrijke stap voor LIDL om haar doelstelling om voedselverspilling minimaal te halveren in korte tijd te gaan realiseren”.

Consumenten verspillen zo’n 34 kilo per persoon per jaar. Daarom heeft Lidl samen met het Voedingscentrum tips opgesteld om voedselverspilling tegen te gaan. Denk dan aan bewaartips voor groente en fruit en hoe je op maat kan koken. Deze tips zijn online terug te vinden op www.verspilmijniet.nl.

Lidl probeert de producten die alsnog overblijven zo goed mogelijk her te gebruiken. Zo wordt brood dat niet meer kan worden verkocht, retour gestuurd naar de bakkerijen. Van een deel wordt meel gemaakt en van een ander deel diervoer. Onder meer bestemd voor Kipster kippen, waarvan de eieren weer terugkomen in de Lidl schappen. Een uniek voorbeeld van kringlooplandbouw. Van andere verse producten als vlees, groente en fruit gaat een deel naar de Voedselbank of het wordt vergist en omgezet in biogas.