In aanloop naar de volledig elektrische bevoorrading van alle Lidl-winkels vóór 2030, heeft Raymond Vlecken, burgemeester van Weert, vandaag het duurzame snellaadplein voor vrachtwagens geopend. Hij deed dat op het distributiecentrum van Lidl in Weert.

Burgemeester Vlecken: “Graag feliciteer ik Lidl met de uitdaging die ze jaren geleden zijn aangegaan en met wat ze hier vandaag hebben gerealiseerd. Deze ontwikkeling maakt Weert een hotspot rijker, zeker omdat duurzaamheid bij ons hoog op de agenda staat. Lidl is altijd al een vooruitstrevende organisatie geweest en dat zien we ook vandaag opnieuw bevestigd. Lidl zet zich in om goed te kunnen opereren voor hun medewerkers, dat is het kapitaal waar Lidl op drijft maar ze investeren ook volop in duurzaamheid. Wat ik in het bijzonder waardeer is dat het laadplein niet alleen voor eigen gebruik is maar ook wordt opengesteld voor derden. Op die manier pakt Lidl duurzaamheid echt gezamenlijk aan. Als gemeente kunnen we dat alleen maar toejuichen.”

Vandaag zijn alle laadpunten op het distributiecentrum in Weert in gebruik genomen. Op het distributiecentrum staan zes snellaadstations (350 kWh) van waaruit Lidl haar 78 winkels in Limburg en een deel van Noord-Brabant bevoorraadt.

De supermarktketen belevert al haar filialen in Nederland al fossielvrij. Dankzij een tijdige voorbereiding en intensieve samenwerking met netbeheerders, logistieke partners en collega’s kon Lidl dit snellaadplein realiseren.

Eigen laadinfrastructuur ook toegankelijk voor andere bedrijven

De eigen krachtige laadinfrastructuur zorgt ervoor dat de vrachtwagens maximaal opgeladen worden door eigen opgewekte 100% groene stroom. Deze stroom wordt deels opgewekt door de zonnepanelen die op het dak van het distributiecentrum liggen.

Op het distributiecentrum kunnen straks ook andere ondernemers, tegen voordelige tarieven en op gegarandeerde tijdslots, gaan laden want Lidl maakt het station semi publiekelijk.

Ruud Metten, Manager Logistieke Inkoop Lidl Nederland: “Lidl toont met dit snellaadplein aan dat het in kansen denkt en vanuit eigen overtuiging handelt. Daarmee bewijst het dat de transitie naar volledig elektrisch transport wél mogelijk is, en dat er tegelijkertijd oplossingen geboden kunnen worden aan omliggende bedrijven en toeleveranciers binnen de huidige netcongestie. Het sleutelwoord hierbij is ‘samen’. Alleen gezamenlijk kunnen we de transitie naar duurzaam transport maken en zorgen we dat de kosten laag blijven.”

Al meer dan 10 jaar ervaring in elektrische bevoorrading

Lidl startte al tien jaar geleden in Amsterdam met elektrische bevoorrading. Inmiddels zijn vier van de zes distributiecentra uitgerust met snellaadpleinen en worden de winkels in de directe omgeving elektrisch beleverd. De afstand tussen het distributiecentrum en de winkel bedraagt gemiddeld minder dan 50 kilometer. Juist deze relatief korte afstanden sluiten perfect aan bij Lidl’s efficiënte bedrijfsmodel. Dankzij een actieradius van tegenwoordig meer dan 400 kilometer vormen elektrische vrachtwagens een duurzaam alternatief én een ideale oplossing voor winkelbevoorrading in emissievrije zones. Door het gebruik van snellaadstations zijn de stilstand tijden beperkt, waardoor de trucks optimaal inzetbaar blijven.