Lidl ontwikkelt duurzaamheidsstandaard voor biodiversiteit op aardappelen, groente en fruit

Lidl ontwikkelt als eerste op internationaal niveau in samenwerking met Global G.A.P. een duurzaamheidsstandaard voor biodiversiteit op alle aardappelen, groente en fruit (AGF). Met deze nieuwe certificering zet Lidl een volgende stap om het hele jaar door AGF aan te bieden van een hogere duurzaamheidsstandaard, zoals we al van de Nederlandse producten gewend zijn. Met deze stap draagt Lidl bij aan een gelijker speelveld voor boeren en telers binnen Europa.

AGF van Nederlandse bodem

Lidl haar insteek is om AGF zoveel mogelijk van Nederlandse bodem te halen. Dit garandeert verse, kwalitatieve en duurzamere producten. In ons land worden niet alle producten het hele jaar door verbouwd,

waardoor in bepaalde periodes producten uit het buitenland worden geïmporteerd. Met deze nieuwe internationale certificering zet Lidl een volgende stap om zo het hele jaar door AGF aan te bieden van een

hogere duurzaamheidsstandaard, zoals we die al van Nederlandse producten gewend zijn.

Nederland al Planet Proof

Lidl Nederland zet al jaren samen met haar boeren en telers stappen om het assortiment te verduurzamen. Als onderdeel van haar duurzaamheidsstrategie, zet Lidl zich in voor het behoud van biodiversiteit. Het verlies van biodiversiteit heeft namelijk enorme gevolgen voor het klimaat, diersoorten en zelfs de productie van voedsel. Daarom is Lidl in 2017 samen met haar AGF-leveranciers van Nederlandse bodem al gestart met verduurzamen.

Ondertussen voldoet het merendeel van de leveranciers aan de eisen van ‘On the Way to PlanetProof’. Lidl Nederland heeft daarbij het doel dat eind 2021 al het AGF van Nederlandse bodem voldoet aan minimaal de criteria van het PlanetProof-keurmerk of het biologisch keurmerk.

Samen de nieuwe norm bepalen

De standaard zal een aanvullende module zijn op de internationaal erkende GLOBAL G.A.P.-norm. Doordat niet al het AGF uit Nederland wordt gehaald, is het onvermijdelijk om ook op Europees niveau verduurzamingsstappen te zetten. Lidl is als internationale organisatie in staat ecologische en economische belangen te combineren door een breed scala aan stakeholders te betrekken, van het Global Nature Fund, Sustainable Food Systems, de Lake Constance Foundation en natuurlijk landbouwproducenten. De certificering is naar verwachting beschikbaar voor alle boeren en groente- en fruittelers tegen het einde van 2021.