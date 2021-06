Lidl Nederland start met pilot Eco-Score

Lidl start als eerste supermarkt in Nederland met een pilot op ‘Eco-Score’. Met EcoScore wordt de ecologische impact van producten berekend en op eenvoudige en transparante wijze weergegeven op het product. De pilot gaat vanaf maandag 2 augustus 2021 van start en loopt door tot en met 31 oktober 2021.

Duurzaamheid labelen met Eco-Score

Na de lancering van Eco-Score in filialen van Lidl in Berlijn, volgt Nederland nu. Eco-Score is een systeem wat de ecologische voetafdruk van producten labelt en evalueert. De score loopt van 0 tot 100, waarbij de laagste score een rode letter ‘E’ krijgt en de hoogste een groene ‘A’. Hiermee is het vergelijkbaar met de ‘Nutri-Score’, maar dan gericht op duurzaamheid. Vanaf 2 augustus is drie maanden lang bij koffie en thee van Lidl de EcoScore op de prijskaart weergegeven. Dit wordt gedaan per product, in totaal gaat het om ongeveer 50 artikelen.

Meer transparantie over duurzaamheid

Eco-Score is een manier van Lidl om op een eenvoudige wijze transparanter te communiceren over de ecologische impact van een product. Lidl maakt namelijk een duurzame leefstijl voor iedereen betaalbaar en toegankelijk. Dit wordt voor het grootste gedeelte gedaan door constant het assortiment te verduurzamen in samenwerking met leveranciers. Met Eco-Score wil Lidl verder gaan en een volgende stap zetten richting haar klanten. Na 31 oktober gaat Lidl het resultaat van de pilot evalueren, om te bepalen of het gebruik ervan wordt voortgezet.

Arnhem, Ede en Nijmegen

Eco-Score is terug te vinden in 7 winkels in de regio’s Arnhem, Ede en Nijmegen, namelijk: