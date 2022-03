Lidl komt met de eerste eerlijke en duurzame cashewnoot, Way to Go Cashew. Bij de totstandkoming van de Way to Go Cashew werkte Lidl samen met Fairtrade en Johnny Cashew Nederland. Naast dat de cashewnoten volledig Fairtrade gecertificeerd zijn, en de boeren een vaste Fairtrade prijs èn Fairtrade premie ontvangen, betalen we ook nog een aanvullende premie. De Way to Go cashew is, net als de andere Way to Go producten, alleen verkrijgbaar bij Lidl. Met de introductie van de Way to Go cashewnoot maakt Lidl een duurzame leefstijl voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

“We zijn er erg trots om de Way to Go lijn uit te kunnen breiden met deze (h)eerlijke cashewnoten. Door de keten van de cashewnoot onder de loep te nemen, deze te verkorten en de boeren te voorzien van een extra premie bovenop de Fairtrade premie, werken we toe naar een leefbaar loon voor de cashewboeren en -medewerkers in de fabrieken. Het is weer een concrete stap om een duurzame leefstijl voor iedereen in Nederland toegankelijk en betaalbaar te maken.”, aldus Quirine de Weerd, Senior Manager Duurzaamheid en Communicatie bij Lidl Nederland.

Cashewnoot problematiek doorbreken

Wat de consument vaak niet weet bij het eten van deze noot is de weg die de “normale” cashewnoot heeft afgelegd. 90% van alle Afrikaanse cashewnoten in de Nederlandse winkels wordt eerst naar Azië verscheept om daar gepeld te worden. Dat is een omweg van 12.000 kilometer! Het is een complex probleem met grote gevolgen, want het zorgt voor onnodige voedselkilometers, verspilling en armoede. Door de cashewnoten lokaal te verwerken komt een einde aan de omreiscashews, waarmee de CO2 uitstoot van transport met 57% wordt gereduceerd. Het schept bovendien banen, er blijft een groter deel van de toegevoegde waarde in Afrika. Met de hulp van onder andere RVO, de Rabobank en de Universiteit van Wageningen werkt food startup Johnny Cashew samen met Afrikaanse boeren en ondernemers om de infrastructuur voor lokale verwerking op te zetten en een directe markt te vinden voor de Afrikaanse cashews.

Samenwerking Johhny Cashew en Fairtrade

Dankzij een samenwerking met start-up Johnny Cashew vindt zowel de productie als de verwerking van de Way to Go cashewnoot volledig plaats in Afrika. Hayo De Feijter, een van de initiatiefnemers van Johnny Cashew: “Onze samenwerking met Lidl is de kick-start geweest voor onze activiteiten. De afzetgarantie van de directe cashews was cruciaal voor ons om met vertrouwen de lokale verwerking op te kunnen starten.”

Meike Koster van Fairtrade: “Het is heel mooi dat Lidl extra impact maakt op het leven van Afrikaanse boeren. We werken voor deze Way to Go cashewnoot met zo’n 400 boeren uit Tanzania. Deze boeren zijn onderdeel van de 1e Fairtrade-gecertificeerde cashewcoöperatie van Oost-Afrika. Lidl betaalt deze boeren naast de Fairtrade minimum prijs en Fairtrade premie, een aanvullende ‘Way to Go’ premie. Deze premie wordt in de nabije toekomst gebaseerd op de ‘Living Income Reference Price’ voor cashewnoten uit Tanzania.”