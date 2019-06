Lidl bouwt de eerste energie circulaire supermarkt van Nederland: de Lidl Zero

Begin september wordt in Woerden de eerste energie circulaire supermarkt van Nederland geopend; Lidl Zero. Door het innovatief koppelen van klimaattechniek, productkoeling, energieopslag en zonnepanelen blijft de energierekening op 0.

Lidl Zero is gisteren tijdens de Provada onthuld ‘’Duurzaam ondernemen zit bij Lidl in het DNA, zo hebben we de ambitie uitgesproken om in 2022 volledig CO2 neutraal te bouwen. Lidl Zero is dan ook een logische, leerzame maar ook spectaculaire stap, aldus Marcel Ganzeboom sr. Manager Bouw van Lidl Nederland.

Het filiaal in Woerden krijgt 1766 zonnepanelen die worden verdeeld op het dak en de carports op het parkeerterrein. De heipalen dienen als warmte- koudeopslag en de restwarmte van de koelingen zorgt voor het juiste klimaat in de winkel. Lidl Zero is, net als alle filialen van de supermarktketen, aardgasvrij. Andy van den Dobbelsteen van TU Delft is nauw betrokken bij Lidl Zero: ‘’In deze supermarkt zijn maatregelen getroffen die het gebouw toekomstbestendig maken met betrekking tot circulariteit. Lidl loopt hierin voorop, vind ik’’.

Duurzaam bouwen bij Lidl

Lidl loopt voorop als het gaat om duurzaam bouwen. Zo behoren de distributiecentra tot de duurzaamste van Europa en zijn gecertificeerd met BREAAM Outstanding en Excellent. Deze distributiecentra zijn uitgerust met een warmte koudeopslag, uitsluitend LED en duizenden zonnepanelen. Lidl heeft in totaal al ruim 72.000 m2 zonnepanelen op haar gebouwen geplaatst. Verder zijn sinds december 2018 alle winkels aardgasvrij en worden nieuwe filialen standaard met energielabel A++++ opgeleverd.

Meer informatie: lidl.nl/zero