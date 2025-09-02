Vandaag presenteert Lenteland haar vernieuwende aanpak voor toekomstbestendige landbouw direct aan de Tweede Kamer tijdens Duurzame Dinsdag. Op een moment waarop het nationale debat over bodemgezondheid, gebruik van pesticiden, eigendom van landbouwgrond en de rol van burgers in het voedselsysteem actueler is dan ooit, biedt Lenteland een concreet alternatief op het Nederlandse platteland.

Steeds meer plattelandsgebieden kampen met biodiversiteitsverlies en een groeiend aantal boeren dat hun grond en bestaanszekerheid dreigt te verliezen. Lenteland maakt werk van radicale verandering: het initiatief richt boerderijen in als plekken waar de natuur herstelt, de bodem jaarlijks rijker wordt en gifvrij voedsel groeit. Boeren krijgen perspectief op een gezonde toekomst en burgers worden direct betrokken als klant, vrijwilliger of mede-eigenaar via certificaten.

Herstel van biodiversiteit

Elke Lenteland boerderij is ondergebracht in een coöperatie, waarin boeren, burgers en Lenteland samen eigenaar zijn. De opbrengsten van certificaten vloeien terug naar de coöperatie, waarmee opnieuw geïnvesteerd wordt in volgende boerderijen. Zo groeit het netwerk plek voor plek, naar een land vol toekomstgerichte landbouw en betrokken gemeenschappen.

Eline Veninga, chef de mission Lenteland vult aan: “We laten plek voor plek zien dat er ruimte is voor een ander voedselsysteem. Je ziet het op deze boerderijen na een half jaar al gonzen van het leven, je ziet het bodemleven terugkeren en de boeren hebben het eerste jaar al kratten vol oogst. Gezonde en lekkere producten voor de lokale markt en voor mensen van verder die willen meegenieten en willen leren van deze vorm van landbouw.”

Lenteland nodigt politiek, media en geïnteresseerden uit om het model te bekijken als voorbeeld voor Nederlandse landbouwvernieuwing. De aanpak sluit aan bij bredere maatschappelijke vraagstukken rond gezonde voeding, leefbaar platteland en burgerparticipatie — en is actueel door de presentatie in de Tweede Kamer op Duurzame Dinsdag.

Foto: Lenteland boeren Erve Kiekebos (foto: Jens Cordier)