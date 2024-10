LEGO is door Nederlanders uitgeroepen tot de meest inspirerende organisatie van 2024, met Lush en IKEA op de tweede en derde plek. HEMA maakt de opvallendste sprong in de ranglijst en is de snelste stijger. Verder blijkt uit het 14e onderzoek van de Inspirerende 40 dat het aantal B Corps in de top 40 toeneemt tot 40%, terwijl 60% van de organisaties wordt gekwalificeerd als impactorganisatie. Too Good To Go, de nummer één van de afgelopen vijf jaar, kreeg dit jaar een bijzondere eer als eerste organisatie in de nieuwe categorie “Greatest Of All Time” (G.O.A.T.).

LEGO: innovatief en origineel

In 2024 neemt LEGO de leiding over van Too Good To Go als meest inspirerende organisatie. Het merk scoort meer dan 5% hoger in inspiratiewaarde en wordt geprezen om zijn innovatie, trendsettend karakter en het vermogen om mensen op nieuwe ideeën te brengen. Deze eigenschappen sluiten naadloos aan bij LEGO’s missie om “de bouwers van morgen te inspireren en ontwikkelen”. Innovatie staat centraal bij LEGO, met productinnovaties zoals LEGO gaming, Netflix-series en de recente samenwerking met Formule 1, die de creativiteit blijven stimuleren.

Too Good To Go: greatest of all time

Too Good To Go heeft van 2019 tot 2023 de lijst aangevoerd als meest inspirerende organisatie. Dit jaar wordt het bedrijf bekroond met de speciale titel G.O.A.T. als eerbetoon aan de indrukwekkende impact die het heeft gemaakt. De organisatie blijft uitblinken in duurzaamheid en het creëren van een betere wereld, maar neemt nu een ereplaats in, buiten de reguliere lijst.

Duurzaamheid en betaalbaarheid in de spotlight

Het thema van de Inspirerende 40 2024 is ‘door de barrière’. Want in 2024 valt op dat inspirerende organisaties niet alleen duurzaam zijn, maar ook steeds meer focussen op betaalbaarheid. Merken als IKEA, Vinted, Dille & Kamille en HEMA laten zien dat duurzamere producten aantrekkelijk en betaalbaar kunnen zijn. Vooral HEMA springt eruit met een indrukwekkende stijging van 44 plaatsen naar plek 31. Daarmee overwinnen deze organisaties een schijnbare barrière.

De verdere groein van ‘business for good’

Sinds 2015 groeit de trend van ‘business for good’ gestaag. Dit is te zien in de toename van B Corps in de Inspirerende 40 (met 23% naar 40% van de lijst) en de groei van impactorganisaties, die inmiddels 60% van de lijst uitmaken. Bedrijven als Follow The Money, Vinted en Happy Soaps zijn duidelijke voorbeelden van deze beweging.

Ones to watch

Het onderzoek geeft ook zicht op de Ones2Watch. Deze organisaties zijn minstens even inspirerend als de organisaties in de Inspirerende 40, maar nog minder bekend. Dit is de kraamkamer van de Inspirerende 40. Hier vinden we de voorhoede van de gamechangers van de toekomst. Dit zijn ze in ‘24:

Over de Inspirerende 40

De Inspirerende 40, een jaarlijks onderzoek uitgevoerd door Synergie in samenwerking met Dynata en DATAIM, brengt in kaart welke organisaties de meeste inspiratie bieden aan Nederlandse consumenten. In 2024 namen 6.653 Nederlanders deel aan het onderzoek, waarin 128 organisaties werden beoordeeld op 11 inspirerende kenmerken. De resultaten zijn vanaf 9 oktober te vinden op www.inspirerende40.nl. Het onderzoek en het bijbehorende magazine dragen bij aan de transitie naar een duurzame en verantwoorde manier van zakendoen.