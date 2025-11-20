Leafcloud, Europa’s eerste klimaatpositieve cloudprovider, breidt begin 2026 zijn AI-capaciteit uit met NVIDIA Blackwell RTX PRO 6000 GPU’s. Hiermee combineert het geavanceerde AI-infrastructuur met de toevoer van hernieuwbare warmte. De nieuwe infrastructuur gaat jaarlijks meer dan 1,2 miljoen kilowattuur herbruikbare warmte leveren aan woningen en bedrijven in Amsterdam.

Leafcloud is een Nederlandse aanbieder van duurzame clouddiensten, waarvan de servers restwarmte terugleveren aan woningen en warmtebehoevende instellingen zoals zwembaden en woonzorgcentra. De toevoeging van de Blackwell GPU’s versterkt deze infrastructuur en verandert de warmte die bij AI-berekeningen ontstaat van een kostenpost naar een direct bruikbare energiebron. Met de Blackwell GPU’s stijgt de huidige rekenkracht van ongeveer dertig naar ruim honderdvijftig petaflops.

De bestaande GPU-systemen leveren nu al zo’n vierhonderdvijftigduizend kilowattuur warmte per jaar; met de nieuwe generatie hardware wordt dat volume bijna verdrievoudigt. De toename in warmteafgifte staat gelijk aan het verwarmen van meer dan tweeduizend huishoudens en voorkomt naar schatting 220.000 kubieke meter gasverbruik per jaar en circa 240 ton CO₂ uitstoot.

“De paradox van traditionele AI-infrastructuur luidt dat hoe krachtiger de systemen zijn, hoe meer energie er verloren gaat aan koeling,” zegt David Kohnstamm, Chief Sustainability Officer van Leafcloud. “Ons model draait die logica om en zorgt ervoor dat de warmte die vrijkomt direct het verwarmingssysteem van Amsterdamse gebouwen in stroomt. Daardoor vervangen we fossiele energie in plaats van deze te verspillen.”

Europese ambities

De vraag naar AI-rekenkracht in Europa groeit sterk. De International Energy Agency verwacht dat datacenters tot 2030 verantwoordelijk zijn voor meer dan een vijfde van de nieuwe elektriciteitsvraag in de EU, waarbij AI het grootste aandeel heeft. De nieuwe GPU’s worden verspreid over meer dan vijftig locaties in Amsterdam en omliggende gemeenten. Door de combinatie van lokale plaatsing en Europese data-opslag blijft alle data binnen de Nederlandse jurisdictie.

De uitrol begint in het eerste kwartaal van 2026 en hoewel deze is gericht op de regio Amsterdam, ziet Leafcloud aanzienlijke kansen in andere Europese steden. Het bedrijf onderzoekt samenwerkingen met gemeenten, woningcorporaties en vastgoedeigenaren om de infrastructuur internationaal beschikbaar te maken. “Elke grote Europese stad kent twee groeiende behoeften: meer AI-rekenkracht en duizenden gebouwen die warmte nodig hebben,” zegt Kohnstamm. “De vraag is niet of dit model werkt, maar hoe snel we het kunnen opschalen om beide uitdagingen tegelijk aan te pakken.”

Infrastructuur voor complexe toepassingen

De nieuwe hardware biedt per RTX PRO 6000 tot 1,4 petaflops aan AI-verwerkingskracht met FP8-nauwkeurigheid en levert daarbij een verbetering van ongeveer veertig procent in prestaties per verbruikte watt ten opzichte van de vorige generatie. Meer dan 85 procent van de opgewekte warmte wordt vastgelegd en benut via bestaande gebouwinstallaties.

De verbeterde infrastructuur biedt ruimte voor complexe toepassingen. Universiteiten en onderzoeksinstellingen kunnen bijvoorbeeld grotere datasets verwerken en complexere modellen trainen. Zorgorganisaties krijgen toegang tot rekenkracht voor medische beeldanalyse en medicijnontwikkeling. Financiële instellingen kunnen geavanceerde risicomodellen en fraudedetectie uitvoeren en klimaatwetenschappers kunnen complexe milieusystemen nauwkeuriger modelleren.

Over Leafcloud

Leafcloud is een Nederlandse cloudinfrastructuurprovider die vooroploopt in klimaatpositieve computing dankzij een gedistribueerde architectuur. Door servers onder te brengen in woon- en bedrijfsgebouwen in Amsterdam zet het bedrijf de restwarmte van rekenprocessen om in directe warmtevoorziening voor die gebouwen, waardoor het gebruik van fossiele energie wordt teruggedrongen. Leafcloud levert GPU-capaciteit, waaronder A30, A100, H100 en binnenkort de Blackwell RTX PRO 6000, biedt Kubernetes-orkestratie en OpenStack-gebaseerde infrastructuur, en werkt volgens ISO27001- en SOC2 Type 2-certificeringen. Het bedrijf bedient Europese organisaties die niet willen kiezen tussen technologische kracht, datasoevereiniteit en milieuvriendelijke bedrijfsvoering.