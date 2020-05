Lancering vernieuwde platform oogstkaart.nl: grootste informatiebron voor hergebruik van bouwmaterialen in Nederland

Het Nederlandse bedrijf New Horizon lanceert vandaag de vernieuwde versie van het door haar onlangs verworven platform oogstkaart.nl. Door de samenvoeging is het platform direct de grootste informatiebron voor hergebruik van bouwmaterialen in Nederland. Het platform staat vanaf vandaag open voor iedereen die gebruikte materialen wil aanbieden of toepassen.

In bestaande gebouwen is een grote hoeveelheid grondstoffen en materialen aanwezig. Die materialen komen bij onderhoud, renovatie, verduurzaming of sloop vrij. Door hergebruik van deze materialen is een forse reductie aan CO 2 en andere milieuschade te realiseren. Dit is nodig om de landelijke circulaire doelstellingen te halen, maar biedt vooral economische kansen voor de bouw- en vastgoedwereld.

New Horizon richt zich op het toepassen van grondstoffen en materialen die vrijkomen uit de bestaande gebouwde omgeving. De onderneming ontwikkelde samen met producenten en distributeurs van bouwmaterialen (verenigd in het Urban Mining Collective), een groot assortiment aan bouwmaterialen uit Urban Mining. Door de acquisitie van Oogstkaart B.V. creëert het bedrijf nu een platform waarop ook andere professionals herbruikbare materialen kunnen aanbieden aan de markt.

Oogstkaart.nl is tien jaar geleden ontwikkeld door Superuse Studios NL. De grondleggers van dit bedrijf voorzagen de enorme potentie van hergebruik van materialen in gebouwen. Superuse Studios NL ontwikkelde zich als dé specialist op het gebied van ontwerpen met gebruikte materialen en reststromen. Michel Baars, oprichter van New Horizon, kan zich de kennismaking met Jan Jongert (directeur Superuse) tien jaar geleden nog goed herinneren. “Jan sprak toen al over het ‘oogsten’ van materialen en over hoeveel waarde er verloren gaat als we de potentie van hergebruik niet gaan inzien. Jaren later startte ik New Horizon en herinnerde mij toen het gesprek met Jan en bedacht de slogan ‘Wij slopen niet, wij oogsten!’. Vanaf dat punt verdubbelde we ieder jaar onze impact en wisten we grote vastgoed-eigenaren mee te krijgen in ons initiatief. Nu mijn bedrijf voldoende data heeft opgebouwd om voorspellingen te kunnen doen over de toepassingsmogelijkheden en de waarde van grondstoffen en materialen in bestaande gebouwen en ik daarvoor een platform wilde gaan ontwikkelen, heb ik Jan opnieuw opgezocht. Ik wilde simpelweg niet met hem concurreren, want hij heeft mij geïnspireerd en zijn vroege initiatief verdient respect en erkenning. Ik ben er trots op dat ik dit bedrijf heb kunnen verwerven en daarmee onze ambitie verder kan invullen. Het spreekt voor zich dat we nauw blijven samenwerken met Superuse Studios NL. Zij hebben de unieke ontwerp- en materiaalkennis die nodig is om de potentie van hergebruik echt te benutten.”

Het platform biedt de markt een overzicht van wat beschikbaar is en komt aan herbruikbare materialen. De komende tijd zullen we daar vanuit onze eigen projecten tienduizenden datasets aan toevoegen. Vastgoedeigenaren, bouwbedrijven en industriële partijen worden opgeroepen om zoveel mogelijk vrijkomende materialen te publiceren op oogstkaart.nl, zodat de beschikbare voorraad voor de komende periode steeds inzichtelijk is en er ook nieuwe toepassingsmogelijkheden ontstaan. Het doel is om zoveel mogelijk materialen uit bestaande gebouwen weg te houden bij verbranding of laagwaardige recycling. “Juist omdat dit het doel is, werken we niet met abonnementen, ingewikkelde paspoorten of verplichte afname van advertenties. We willen het zo praktisch mogelijk houden. Zet er gewoon op waarvoor je nog geen bestemming hebt gevonden en we gaan er samen met de markt alles aan doen om het materiaal niet verloren te laten gaan. Wellicht kunnen onze bestaande afzetkanalen en projecten direct worden ingezet voor een bepaald materiaal dat wordt aangeboden. Maar ook materialen waar we zelf nog geen bestemming voor hebben staan natuurlijk gewoon op het platform. Naast alle leveringen die we inmiddels doen van nieuw geproduceerde bouwmaterialen uit Urban Mining is dit een mooie manier om één op één hergebruik van materialen tot stand te brengen”, aldus Baars.