In de podcast WereldverbeterBAAS, een co-productie van Social Enterprise NL en haar twee founding partners ABN AMRO en PwC, gaan CEO’s van grote bedrijven in gesprek met toonaangevende sociaal ondernemers over nieuw leiderschap, elkaars drijfveren en wat ervoor nodig is om de wereld mooier te maken.

In totaal verschijnen er zeven afleveringen van de podcast met zeven verschillende interessante duo’s. Onder leiding van host, podcastmaker en genderexpert Nanoah Struik volgen inspirerende gesprekken over normen en waarden in het bedrijfsleven, diversiteit op de werkvloer en wat ze van elkaar kunnen leren over impact maken. Zijn corporates en social enterprises tegenpolen of juist partners in crime? En waarom worden die boardrooms toch gedomineerd door witte mannen?

Vandaag 22 maart zijn de eerste twee afleveringen gereleased met ABN AMRO en PwC op Spotify, iTunes en Google Podcasts. In de eerste aflevering gaat Ad van Gils (CEO van PwC) in gesprek met Mireille Geijsen, oprichter van social enterprise i-did. Mireille gelooft in een inclusieve en circulaire samenleving. Een samenleving waar iedereen een bijdrage levert om de cirkel draaiend te houden en waar niemand wordt buitengesloten. Bij i-did werken mensen die, om wat voor reden dan ook, lang niet of nog nooit hebben gewerkt. Op twee verschillende locaties in Nederland maken ze tassen, (woon)accessoires en akoestische interieurproducten gemaakt van gerecycled vilt. Van grote orders van 40.000 stuks tot de kleine MKB’er die 50 tassen wil kopen als geschenk. Mireille en Ad praten over mensen in hun kracht zetten door aandacht aan elkaar te geven en te verbinden. Dat het als leider belangrijker is wie je bent als mens, dan wat je doet. Een mooi gesprek over authentiek leiderschap.

In de tweede aflevering gaat Robert Swaak (CEO van ABN AMRO) in gesprek met Annemiek Dresen, oprichter van social enterprise NewBees. Annemiek werkte bij ABN AMRO, maar gooide in 2017 het roer om. Nu heeft ze een goedlopende sociale onderneming met vijftien vestigingen, die nieuwkomers in Nederland helpt aan een plek om te werken. Robert en Annemiek praten over het type leiderschap dat nodig is om de wereld te kunnen verbeteren en welke rol zij daarin voor zichzelf zien. Een leerzaam en vruchtbaar gesprek over het verantwoordelijkheidsgevoel van een directeur, de goede weg die wordt ingeslagen, maar ook over waar kansen liggen om het beter te kunnen doen.

In de komende maanden volgen meerdere afleveringen waarin CEO’s en impact first ondernemers het gesprek met elkaar aangaan. Alle afleveringen zijn vanaf 22 maart te vinden op Spotify, iTunes en Google Podcasts onder de naam WereldverbeterBAAS en via de webpagina: www.social-enterprise.nl/wereldverbeterBAAS

Aflevering 1: PwC x i-did

Aflevering 2: ABN AMRO x NewBees