Lancering Online Marketplace ethische leveranciers voor de mode en textiel industrie

Tijdens de eerste van een nieuwe reeks workshops door Clean&Unique zal de online Marketplace tool voor designers en modemerken worden gelanceerd. De nieuwe visie en focus in het verduurzamen van de mode-industrie is transparantie. Daarom is de site van Clean & Unique begin dit jaar compleet vernieuwd en is de focus op versnelling van duurzaamheid in de mode industrie. Connect, Act, Go! Is daarom ook de driver achter de ambitie van Clean & Unique oprichtster Roosmarie Ruigrok.

Niet alleen designers en merken zijn op de site zichtbaar want op donderdag 27 juni is ook het gedeelte met diverse ethische leveranciers digitaal online gekomen. De feestelijke bijeenkomst op 27 juni was bij een van de merken zijn die is aangesloten bij Clean & Unique, middels een Pop-UP shop toonden ook voor deze keer de andere merken hun collectie.

Tijdens de lancering kwamen de aangesloten experts, merken, designers en leveranciers, voornamelijk eenpersoons bedrijven, bij elkaar om nader kennis te maken. Het is goed om elkaar off-line te ontmoeten waarna je tot online zaken doen kan komen. We willen toch graag weten met wie we zaken doen. Daarom is de community die Clean & Unique opgebouwd heeft heel belangrijk.

Clean&Unique is in 2007 opgericht door Roosmarie Ruigrok. In het bij zijn van Fashion United ging dit platform feestelijk van start met niemand minder dan Bas Kosters. Vanaf het begin richt het platform zich op ontwerpers en mode en textielbedrijven in het midden & klein segment. Deze bedrijven die veel zaken zelf moeten verrichten hebben haast geen tijd om op zoek te gaan naar de juiste ethische partners zoals stofleveranciers of confectie bedrijven. Dat is namelijk een tijdrovende taak, aldus mode & textiel duurzaamheid expert Roosmarie Ruigrok. Daarom is deze tool ontwikkeld om het ook voor deze groep ondernemers makkelijker te maken om met duurzaamheid of circulair

ondernemen aan de slag te gaan. Simplifying Sustainability.

Duurzame mode

De mode-industrie is een zeer vervuilende industrie. De overproductie en de afvalberg, het gebruik van chemische middelen, de slechte behandeling van mensen en dieren, de zware milieuvervuiling zijn onderdeel van een lange lijst met misstanden. Maar er is een ommekeer gaande. Steeds meer ontwerpers denken na over hoe ze hun producten duurzamer kunnen maken. De ontwerpers zijn heel belangrijk in de aanzet om tot een andere manier van productie te komen. Daarom hebben de ontwerpers en modebedrijven een prominente plek op de homepage van het platform. Onder meer de volgende merken zijn al lid: Osier, Lazylabel, ChickenOrPasta, RamblerStudios, Phemke Resort Wear, EarresWEAR en Sylvia Calvo BCN. Natuurlijk hopen we de groep met designers maar ook de leveranciers enorm te gaan uitbreiden. Makkelijker gevonden worden maakt dat bedrijven ook sneller aan de slag kunnen gaan.