Lancering magazine tijdens Week van de Circulaire Economie

De Wolven grijpt de vierde editie van de Week van de Circulaire Economie aan om duurzaamheid verder op de kaart te zetten. ‘Hoe dan?’ is ongeveer de meest gestelde vraag als ondernemers stappen willen zetten richting circulair ondernemen. Daarom lanceert De Wolven het (nog niet) circulaire magazine ‘Circulair Ondernemen: Hoe dan?’. Een blad met voorbeelden en concrete handvatten om bedrijven te inspireren ook stappen te zetten. Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met Circl, het circulair paviljoen op de Zuidas. In aanvulling op het magazine organiseert het Amsterdamse bureau het evenement ‘Bouwen aan je merk’. Samen met restaurant Instock, SWOCC en Matters Most leren deelnemers hoe zij met behulp van communicatie, sterke duurzame merken opbouwen.

In de eerste editie van het magazine worden de pioniers in de circulaire economie uitgelicht. Centraal staan de verhalen om organisaties aan te moedigen mee te bouwen aan een duurzamere wereld. Niet alleen de usual suspects zoals Patagonia, HAVEP en Circl, maar ook organisaties als bol.com en ACCEZ delen hun, soms eerste, stappen richting duurzaamheid. Leonne van de Ven, eigenaar De Wolven: ‘‘Als je in gesprek gaat met organisaties over duurzaam ondernemen, is ‘Hoe dan?’ bijna altijd de eerste vraag die volgt. Dat ook grote organisaties als bol.com zich kwetsbaar opstellen om hun stappen te delen, vind ik bijzonder. Hiermee laten ze zien dat je altijd iets kan doen en dat het belangrijk is dit te stimuleren in plaats van te bekritiseren.”

Het gratis magazine wordt op 14 januari tijdens de kick-off van de Week van de Circulaire Economie in Circl overhandigd aan Antoine Heideveld, directeur van Het Groene Brein en aan Merijn van den Bergh, directeur van Circl. ‘Circulair Ondernemen: Hoe Dan?’ verschijnt in een oplage van 2.000 exemplaren en wordt verspreid via Circl, Het Groene Brein en de deelnemende organisaties van De Week van de Circulaire Economie.

Lees het magazine online: