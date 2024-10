Op 18 oktober is tijdens ADE Green de Duurzaamheidsladder Evenementen (DLE) gelanceerd. Samen met partners en experts uit de sector is door Green Events een praktische handleiding voor organisatoren, beleidsmakers en leveranciers gerealiseerd. Het doel? Het verduurzamen van de evenementensector vergemakkelijken door de belangrijkste stappen overzichtelijk weer te geven – voor zowel koplopers als beginners.

Definiëren van duurzame thema’s

Uit verschillende hoeken van de evenementensector signaleerden we de behoefte tot het definiëren van duurzame thema’s met gerichte stappen in een groeimodel voor evenementen. Zo stelt Laura van de Voort (co-founder & eigenaar van Green Events); ‘’In de afgelopen jaren hebben we van organisatoren veelvuldig de vraag gekregen of we een checklist konden maken om de duurzame stappen duidelijk in kaart te brengen. Deze vraag leeft ook bij veel gemeenten. Harmonisering van richtlijnen en criteria vraagt om een landelijke aanpak, om wildgroei te voorkomen.’’ In de DLE bundelen we 50+ bronnen en input van 25+ experts en (potentiële) gebruikers uit de evenementensector, met als uitgangspunt: het toegankelijk maken van informatie en praktische tools. Voor beginners om de eerste stappen te nemen, en voor koplopers als inspiratie om ambities op de ESG (Ecological, Social and Governance) thema’s te realiseren.

Groeimodel met praktische handvatten

De Duurzaamheidsladder Evenementen (DLE) is een groeimodel voor organisatoren, (semi) overheidsorganisaties en leveranciers, om richting en praktische handvatten te geven voor het zetten van duurzame stappen. In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Green Deal Circular Festivals, Handicap NL, Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Haarlem, Gemeente Venlo, Gemeente Arnhem, Gemeente Alkmaar, Gemeente Dronten, Provincie, Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland is de DLE inhoudelijk samengesteld.

In de DLE zijn 13 thema’s uitgewerkt om een evenement toekomstbestendig te organiseren. De thema’s zijn verdeeld rond de ESG kapstok. De Ecologische (E) thema’s zijn o.a. energie en materialen, de Sociale (S) zijn o.a. diversiteit & inclusie en toegankelijkheid en tenslotte de Governance (G) thema’s, o.a. mindset & organisatiecultuur en strategie & organisatie. Veel grote bedrijven en organisaties rapporteren standaard aan de hand van deze thema’s, bijvoorbeeld door de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Zelf het ambitieniveau bepalen

De DLE werkt met een groeimodel van 5 treden, waarbij de mogelijkheid om te klimmen motiveert om verder te ontwikkelen. De 5 treden geven ruimte om als organisator, gemeente of leverancier zelf het ambitieniveau te bepalen en de bijbehorende stappen te ondernemen. ‘’Omdat het ambitieniveau voor elke organisatie verschillend is leek standaardisering ingewikkeld. Daar hebben we met de 5 treden in de duurzaamheidsladder een oplossing voor gevonden. Zo kan iedere gebruiker zelf bepalen waar de lat komt te liggen,’’ legt Gerd-Jan Frijters (MT & Sustainability Expert Green Events) uit. Trede 1 geeft een handig overzicht van de bestaande wet- en regelgeving en trede 5 is (voorlopig) het hoogst haalbare. Trede 5 sluit aan bij het Europese Green Deal Circular Festivals model voor klimaatneutrale en circulaire festivals. Op deze manier verduurzaamt de sector dezelfde kant op, maar blijft er ruimte voor eigen invulling en tempo. Dat beaamt Esmee Bouwmeister, duurzaamheidsmanager bij DGTL Festival; ‘’De DLE helpt ons te verhelderen waar we nu staan en welke praktische stappen we kunnen ondernemen om de duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Dit document is handig door de concrete voorbeelden per thema. Ook moedigt het aan om niet alleen kleine onderdelen te verbeteren, maar om meerdere aspecten tegelijkertijd aan te pakken. Dit helpt ons om als organisatie breder te kijken en gecoördineerd te werken aan duurzaamheid.’’

De ladder biedt praktische verduurzamingshandvatten die de bestaande informatie uit Nederlandse en Europese standaarden en richtlijnen samenbrengt. Wouter Maes, evenementencoördinator bij de Gemeente Haarlem bevestigt dit. ‘’We zijn al een tijd op zoek naar een praktische tool die de wettelijke regelgeving weergeeft en waarin ook ruimte is om een eigen verdere weg naar verduurzaming uit te stippelen; op maat voor onze gemeente en voor een evenement. DLE is een objectief, dynamisch document dat up to date wordt gehouden én waarmee de lat jaarlijks kan worden verlengd.’’