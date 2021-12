Lancering Bright Beet Book: ruim 130 veelzijdige toepassingen uit de suikerbiet

Van gebak tot vegan hamburger, van sportkleding tot cosmetica, van antivriesmiddel in vaccins tot vervanger van microplastics. De suikerbiet is in al zijn veelzijdigheid deel van de innovatieve oplossing voor een duurzame toekomst. Cosun Beet Company laat dat zien met de meer dan 130 verrassende toepassingen van de biet welke zijn verzameld in een Bright Beet Book. ’s Werelds eerste boek gemaakt van bietenpapier. Op 25 november werd het boek wereldkundig gemaakt tijdens een online talkshow. Naast het fysieke boek is er ook een online versie ontwikkeld.

Wereldwijd staan we voor de grote uitdaging om het gebruik van fossiele bronnen te elimineren om klimaatneutraliteit in 2050 te realiseren. ,,In die transitie willen wij als Cosun Beet Company voorop lopen. Door samenwerkingen en innovaties in de keten te realiseren, willen wij de omschakeling naar een circulaire economie waarmaken. In het ‘’Bright Beet Book’’ staan innovaties, waarmee we (samen met partners) die transitie van fossiel naar circulair mogelijk maken. Zo ook onze recente samenwerking met Avantium om plantaardige bouwstenen voor groene plastics uit suikers te produceren.’’ aldus Paul Mesters CEO van Cosun Beet Company.

De biet zit boordevol mogelijkheden

Cosun Beet Company illustreert met dit boek de veelzijdige circulaire potentie van de biet. ,,Dit ligt volledig in lijn met onze ambitie en strategie om het meest innovatieve, groene en efficiënte bietenconcern ter wereld te zijn’’, zegt Paul Mesters. “De suikerbiet is een veelzijdige bron voor voedingsmiddelen en non-food toepassingen. Denk aan nieuwe biomaterialen die fossiele grondstoffen in bijvoorbeeld, textiel, wasmiddel en verf vervangen. Veel van wat ons omringt, wordt met bestanddelen uit bieten gemaakt of kan ervan gemaakt worden” vertelt hij trots. Het vuistdikke en handzame boek is in samenwerking met papierproducent Crown Van Gelder gemaakt van suikerbietenpapier.

100% circulair, geen afval

Het Cosun innovation center in Dinteloord zoekt voortdurend naar nieuwe producten en innovaties. Zo heeft Cosun Beet Company een toepassing bedacht voor speciale vezels uit pulp. ,,Deze vind je nu terug in huidverzorgende producten, in de cosmeticamarkt”, aldus Mesters. ,,We halen er uit wat er in zit.’’ De CEO van Cosun Beet Company wil nog meer uit de biet halen. ,,We maken dit bijzondere gewas volledig circulair, zo kennen we nu al geen afval in ons gehele verwerkingsproces. Het product aanbod is de afgelopen jaren al veel breder geworden. Ja, de biet is zoveel meer dan suiker. Onze ambitie is om over 10 jaar een derde van de winst van de biet uit andere producten dan suiker te laten komen.’’

Inspirerende lancering Bright Beet Book

Tijdens een live online event op 25 november 2021 presenteerde Cosun Beet Company het Bright Beet Book aan de buitenwereld. Het eerste exemplaar is symbolisch overhandigd aan Dirk de Lugt, voorzitter van de coöperatie van 9.000 telers (=driekwart van de Nederlandse akkerbouwers). Deelnemers werden tijdens de talkshow geïnspireerd door tafelgasten zoals Werner Schouten (voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging), Willemijn Witteveen (Director Business Development, Avantium) en dr. John Chapman (Senior Scientist Microbiology, Unilever). Topchef Estée Strooker maakte live gerechten met de suikerbiet als basis. Met het boek willen we inspireren en motiveren om samenwerkingen aan te gaan om gezamenlijk nieuwe ontwikkelingen en nog veel meer innovaties te realiseren die bijdragen aan een betere toekomst.