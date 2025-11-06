Tijdens de Klimaattop GO in de Jaarbeurs Utrecht hebben ANWB en Energie Samen hun samenwerking officieel bekrachtigd met de lancering van het initiatief ANWB EnergieMaatje. Veel mensen willen verduurzamen, maar lopen vast door geldgebrek, beperkte kennis of fysieke beperkingen. ANWB EnergieMaatje biedt deze huishoudens praktische hulp bij het verduurzamen van hun woning. ANWB-bestuursvoorzitter Marga de Jager en Energie Samen-voorzitter Siward Zomer ondertekenden het samenwerkingsverband.

Veel huishoudens in Nederland lukt het niet om zelfstandig te verduurzamen. Denk aan het isoleren van de woning, het installeren van ledverlichting of het overstappen op een duurzamer energiecontract. Dat vraagt om kennis, tijd en geld, en dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is er ANWB EnergieMaatje: een initiatief dat huishoudens helpt om verduurzaming haalbaar en begrijpelijk te maken. Met praktische ondersteuning en persoonlijk advies zorgen we ervoor dat verduurzaming binnen handbereik komt, voor iedereen.

Hulp bij verduurzaming waar het nodig is: de kracht van vrijwilligers

ANWB-vrijwilligers worden opgeleid tot energiecoaches en klussers, en bieden gratis advies en voeren kleine energiebesparende maatregelen uit – zoals het aanbrengen van radiatorfolie, tochtstrips en ledverlichting – onder begeleiding van lokale energiecoöperaties. Zo wordt verduurzaming haalbaar voor mensen die anders niet mee kunnen doen aan de energietransitie. Een belangrijke stap richting een toekomst waarin iedereen mee kan doen.

Landelijke kracht, lokale impact

De samenwerking combineert de landelijke kracht van ANWB met het lokale netwerk van Energie Samen. Energiecoöperaties weten waar de hulp het hardst nodig is, terwijl ANWB vrijwilligers en brede communicatie inzet om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

De pilotfase van ANWB EnergieMaatje loopt tot april 2026 en vormt de basis voor landelijke opschaling. De ambitie: structurele samenwerking met tientallen energiecoöperaties, meerdere ‘Bespaardagen’ per jaar en een groeiende groep vrijwilligers.

Landelijke Bespaardag: 7 februari 2026

Op zaterdag 7 februari 2026 vindt een landelijke Bespaardag plaats, waarop huishoudens geholpen worden met verduurzaming. Vrijwilligers gaan een ochtend of middag meehelpen op een locatie naar keuze, onder begeleiding van een ervaren energiecoach.

Verduurzaming en mobiliteit gaan hand in hand

In een tijd waarin energiekosten blijven stijgen en sterk fluctueren, en de energietransitie in volle gang is, wil ANWB huishoudens helpen meer grip te krijgen op hun energieverbruik en -rekening. Verduurzaming is daarbij essentieel, omdat de energietransitie direct invloed heeft op de betaalbaarheid van mobiliteit. Nu elektrisch rijden steeds meer de norm wordt, bepalen energieprijzen en de beschikbaarheid van laadpunten in toenemende mate hoe bereikbaar mobiliteit is. Door verduurzaming te versnellen (thuis en onderweg) draagt ANWB bij aan een toekomst waarin mobiliteit betaalbaar, toegankelijk en duurzaam blijft voor iedereen.

Energie Samen gelooft in de kracht van lokale netwerken. Door hun krachten te bundelen zorgen beide organisaties dat hulp terechtkomt bij de mensen die het echt nodig hebben.