Lamme en HYGENIQ verduurzamen schoonmaak in horeca en luchtvaart

Lamme Textile Management, Napking en HYGENIQ bundelen hun krachten om de horeca en luchtvaart verder te verduurzamen. Voor alle interne schoonmaakactiviteiten van de Lamme vestiging in Nederhorst den Berg, wordt vanaf dit jaar uitsluitend nog gewerkt met de duurzame en milieuvriendelijke reinigingsmiddelen van HYGENIQ. Deze producten hebben een onafhankelijke Cradle to Cradle™ certificering, wat betekent dat ze circulair ontwikkeld en geproduceerd zijn. Daarnaast biedt Lamme HYGENIQ-producten aan bij huidige klanten, om zo meer partijen in de branche te inspireren over te stappen naar ecologische schoonmaak. Het doel is om zowel de schoonmaak als de productverpakkingen volledig circulair te maken en klanten van Lamme te ontzorgen qua voorraadbeheer.

Voor het reinigen van meubilair en interieur in de kantine, kantoren en sanitaire ruimtes maakt Lamme exclusief gebruik van de producten van HYGENIQ. Ook hun klanten krijgen het aanbod om over te stappen naar ecologische schoonmaak. Lamme biedt aan de lege verpakkingen van schoonmaakmiddelen retour te nemen, tegelijk met het ophalen van het te reinigen linnen. De lege verpakkingen worden afgevoerd naar een circulaire afvalverwerker en bij levering van de schone textiel worden nieuwe schoonmaakmiddelen van HYGENIQ geleverd. Uiteindelijk wil HYGENIQ de verpakkingen zelf reinigen en opnieuw afvullen met het ecologische schoonmaakmiddel. Hotels als Cityden en Stayokay behoren tot de klantenkring van Lamme en restaurants behorende tot de 3WO groep, Auberge, Jean & Marie, Scheepskameel en Rijsel behoren tot de klanten van Napking. Napking is een label van Lamme Textielbeheer.

Bij Lamme staat duurzaamheid hoog in het vaandel. In de dagelijkse praktijk uit zich dit onder andere in het hergebruiken van afvalwater en efficiënte routes om de CO2-uitstoot te beperken. Lamme kiest voor producten met wereldwijd erkende labels als GOTS, Oeko-Tex en Fairtrade en investeert in energiezuinigere was technieken, zoals wassen op lage temperaturen. Sinds eind 2020 zet Lamme zich in voor het recyclen van het versleten textiel. Daarnaast wordt incourant geworden textiel aan twee “kledingbanken” gedoneerd. “Lamme Textile Management wil een bijdrage leveren aan het vergroenen van onze aarde. Om hiermee een concrete volgende stap in deze missie te nemen, zijn wij een samenwerking met HYGENIQ aangegaan. Wij geloven dat de Cradle to Cradle GOLD gecertificeerde reinigingsoplossingen van HYGENIQ, samen met de duurzame distributie van onze Napking propositie, een bijdrage gaat leveren aan een hygiënische, veilige en duurzame leefomgeving”, aldus Coen van der Eijk, CFO bij Lamme Textile Management.

HYGENIQ is blij dat het met haar producten bij kan dragen aan de verduurzaming van zo’n impactvol bedrijf binnen de aviation en hospitality branche. Marcel in het Veld, oprichter en directeur van HYGENIQ: “Samen met Lamme hebben we een extra stap gezet in de richting naar een circulaire en duurzame toekomst. We vinden het geweldig om te zien dat steeds meer organisaties zich bewust zijn van de impact die ze hebben op onze leefomgeving. We hopen hiermee een inspiratie te zijn voor velen om met elkaar te bouwen aan een duurzamere toekomst.”

Milieuvriendelijke en effectieve schoonmaak

HYGENIQ wil de manier waarop we schoonmaken veranderen. Hygiëne is bij textielreiniging van cruciaal belang. De wasserijprocessen bij Lamme zijn RABC-gevalideerd. RABC staat gelijk aan de HACCP in de horeca. Met de ecologische reinigingsmiddelen van HYGENIQ wordt dat op een veilige manier gewaarborgd. HYGENIQ laat met haar duurzame producten zien dat krachtige schoonmaak hand in hand kan gaan met het beschermen van mensen en zorg dragen voor de planeet.