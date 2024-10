Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute presenteert met trots C2C Certified® Circularity. Deze certificering herdefinieert circulair productontwerp, waardoor zowel grote als kleine bedrijven in staat worden gesteld om producten te ontwikkelen die bijdragen aan de circulaire economie.

Een van de meest impactvolle stappen die bedrijven tegenwoordig kunnen ondernemen voor zowel de mensheid als het milieu, is het ontwerpen van producten die geoptimaliseerd zijn voor circulariteit. Gericht ontwerp voor circulaire systemen biedt aanzienlijke duurzaamheidsvoordelen op het gebied van CO2-uitstoot, afval, en lucht- en bodemkwaliteit. Deze nieuwe certificering, gebaseerd op de onlangs bijgewerkte Cradle to Cradle Certified® Versie 4.1-standaard, biedt meetbare doelen voor circulaire productontwikkeling– van ontwerp en inkoop tot circulaire systemen, verpakking en materiaalsamenstelling.

Dankzij grondige onafhankelijke verificatie kunnen bedrijven met C2C Certified® Circularity vol vertrouwen communiceren over hun circulaire product en meetbare stappen richting leiderschap in de circulaire economie. Deze certificering fungeert als een ondersteunend hulpmiddel voor naleving van de huidige en nieuwe regelgeving, en helpt bovendien deze ook te overtreffen, terwijl het tegelijkertijd innovatie in circulair ontwerp stimuleert.

Elwyn Grainger-Jones, Executive Director van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute, benadrukt de urgentie van circulariteit: “Bouwend op het succes en netwerk van Cradle to Cradle Certified®, zal deze nieuwe specifieke certificering bedrijven in staat stellen om zeker duizenden extra geverifieerde circulaire productontwerpen te creëren die de consument volledig kan vertrouwen. Nu we nog steeds meer grondstoffen onttrekken dan wat de aarde terug kan geven, is de behoefte aan circulariteit in productontwerp urgenter dan ooit.”

Over C2C Certified® Circularity

De voorwaarden van C2C Certified® Circularity richten zich op product circulariteit, één van de vijf kerncategorieën van het Cradle to Cradle Certified® kader. Deze eisen zijn gestructureerd rond drie kerngebieden: circulaire inkoop, circulair ontwerp en circulaire systemen. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat producten bewust zijn ontworpen voor langdurig gebruik en actief worden doorgegeven binnen hun bedoelde circulaire cyclus, zoals hergebruik en/of recycling– om zo waarde creatie los te koppelen van CO2-emissies, afval om te zetten in grondstoffen, en lange termijn veerkracht te vergroten.

“Het uitbreiden van ons portfolio met C2C Certified® Circularity is een uitstekende ontwikkeling in de 20-jarige geschiedenis van het programma, om de verschuiving naar veilige, duurzame en circulaire productiepraktijken verder te bevorderen,” zei William McDonough, medeoprichter van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. “Deze nieuwe certificering benadrukt het cruciale belang van circulariteit en regeneratieve praktijken om te innoveren voor een wereld waarin producten zijn ontworpen voor gebruik en hergebruik als eeuwigdurende, schone middelen voor toekomstige generaties.”

Afgestemd op EU en VS-regelgeving



Eén van de opvallende kenmerken van C2C Certified® Circularity is het vermogen om bedrijven te helpen voorop te blijven lopen op bestaande en nieuwe regelgeving en rapportagevereisten. C2C Certified® Circularity onderscheidt zich door verder te gaan dan de basisvereisten van onder andere de EU’s Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) door het probleem van afval bij de bron aan te pakken en een onafhankelijk geverifieerd Circularity Data Report te genereren dat bedrijven voorbereidt op het Digital Product Passport (DPP). In de VS helpt het bedrijven om onder andere te voldoen aan de toenemende eisen op staatsniveau om afval te verminderen door middel van Extended Producer Responsibility (EPR) beleid, gerecycleerde inhoud en recyclingvereisten.

“Bedrijven moeten zich een weg banen door een groot aantal nieuwe EU-regels. Deze nieuwe certificering stelt ze in staat om te voldoen aan de vereisten en tegelijkertijd innovatieve en toekomstgerichte oplossingen te ontwikkelen,” zei Christine Lemaitre, Chief Executive Officer van DGNB (Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen), en voorzitter van de Raad van Bestuur van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Gebruikmakend van de Cradle to Cradle Certified® Standaard, het netwerk en de erkenning

C2C Certified® Circularity is gebaseerd op Cradle to Cradle Certified® Versie 4.1 – de meest geavanceerde, op wetenschap gebaseerde duurzaamheidsnorm voor producten die beschikbaar is. Deze nieuwe certificering voor product circulariteit bestaat naast de bestaande certificering met alle impact categorieën en de Material Health certificering. Bedrijven met gecertificeerde producten profiteren van de wereldwijde erkenning van Cradle to Cradle Certified® en meer dan twee decennia aan ervaring in innovatie op het gebied van circulariteit, waarbij gebruik wordt gemaakt van gevestigd leiderschap en het uitgebreide netwerk, met negen deskundige assessoren en een wereldwijde gemeenschap van honderden bedrijven met gecertificeerde producten.

“Bij Gensler weten we dat circulariteit een essentiële benadering is voor het ontwerpen van veerkrachtige, duurzame ruimtes. Door de cyclus van materialen en energiestromen te sluiten, creëren we gebouwen die niet alleen afval minimaliseren, maar ook actief bijdragen aan de regeneratie van onze planeet,” zei Rives Taylor, Principal en Director van het Gensler Research Institute Resilience Center, en bestuurslid van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. “C2C Certified® Circularity zal de beschikbaarheid van producten voor onze projecten opschalen, wat, zoals uiteengezet in Gensler’s Product Sustainability Standards, resulteert in gezondere, lagere CO2-emissies en meer duurzame materialen in de gebouwde omgeving.”

Gebaseerd op de Cradle to Cradle® ontwerpprincipes



De Cradle to Cradle® ontwerpprincipes zijn ontwikkeld door William McDonough en Michael Braungart. Deze principes revolutioneren de manier waarop producten worden vervaardigd, door ervoor te zorgen dat materialen continu worden gecirculeerd in de biologische of technische cyclus. Bovendien stimuleren de principes het gebruik van gezonde, niet-giftige stoffen, benutten ze hernieuwbare energie en zetten ze afval om in waardevolle hulpbronnen. Ze omarmen ook sociale rechtvaardigheid en inclusiviteit, waarmee ze een toekomst creëren waarin producten zowel mensen als de aarde ten goede komen.

Toegankelijk traject voor alle bedrijven

De C2C Certified® Circularity-certificering biedt een toegankelijk traject voor bedrijven van ieder formaat om circulaire producten te creëren en te verifiëren. Of het nu een klein bedrijf of een multinationale onderneming is, opent deze certificering de deur voor meer bedrijven om de Cradle to Cradle Certified®-reis te beginnen en het pad te kiezen dat hen helpt aan de standaard te voldoen.