Een CO2-reductie van wel 10 procent, dankzij duurzamere laboratoria. Dat is de mooie én belangrijke ambitie van LEAF (Laboratory Efficiency Assessment Framework), waar UMC Utrecht zich begin 2023 bij aansloot. Binnen een jaar zijn al 41 bronzen LEAF-certificaten uitgereikt aan labs en ondersteunende teams. En inmiddels zijn de eerste vijf zilveren certificaten uitgereikt! De Green Team leden van het Center for Molecular Medicine (CMM) hebben diverse acties ondernomen om de labs waarin zij werken een stuk duurzamer te maken.

Joep Sprangers van het CMM Green Team: “Waar ik het meest trots op ben is dat het ons gelukt is om alle ULT (Ultra Low Temperature) vriezers van –80 naar –70 graden te zetten. Dat is een ‘gratis’ actie, want er is geen investering nodig maar levert wel heel veel op: een CO 2 -reductie van ruim 5 ton CO 2 per jaar en een geschatte jaarlijkse besparing van zo’n 5.000 euro op de energierekening! En misschien nog wel belangrijker: het Green Team heeft er ook voor gezorgd dat duurzaamheid standaard in onze werkprocessen zit én een vast agendapunt is in meetings van de afdeling en de labs. Ik ben trots op ons enthousiaste Green Team en kijk ernaar uit om de komende maanden ook de andere labs van CMM verder te vergroenen!”

Saskia van Mil, hoogleraar en hoofd CMM: “Als UMC Utrecht hebben we ons gecommitteerd aan de Green Deal, waarin onder meer 55% minder CO2-uitstoot in 2030 als doel staat. Bij CMM is het draagvlak om te verduurzamen heel groot en dit komt echt uit de medewerkers zelf. Daar ben ik heel trots op! Het was best spannend om alle ULT-vriezers van -80 naar -70 te zetten, want alle weefsels en cellen die we hierin opslaan zijn heel waardevol voor het onderzoek dat we doen. Als we die moeten vervangen, zou dat veel tijd en geld kosten. Joep en het Green Team hadden voorbeelden van labs elders in de wereld waaruit bleek dat de temperatuurverandering geen impact op de samples zou hebben. Dit soort stappen kosten tijd en vragen aandacht en inspanning van ons allemaal. Daarom zijn mensen als Joep en Kelly zo belangrijk, om kennis te vergaren en draagvlak te creëren zodat we in het UMC Utrecht echt samen kunnen verduurzamen. We gaan natuurlijk voor goud!”