Partijen in de laadsector willen het ontwerp van laadinfra-onderdelen standaardiseren. Dit maakt reparatie en opknappen (refurbishment) makkelijker en kostenefficiënter. Het is één van de resultaten van een sectorbijeenkomst op 3 december in Arnhem. Daarin droegen zo’n 40 deelnemers uit de laad- en circulaire sector bij aan de Routekaart circulaire laadinfrastructuur in Nederland.

Onderdelen standaard maken

De routekaart gaat over een aanpak en concrete acties om te zorgen voor circulaire laadinfrastructuur. De kaart moet in het voorjaar van 2026 klaar zijn. Wat is er allemaal nodig om de circulariteit te vergroten? “Er zijn innovaties in het ontwerp nodig, bijvoorbeeld voor standaardisatie van onderdelen en connectiepunten. Ook helpt het om circulariteit te overwegen in wetgeving en aanbestedingen”, vertelt Claire van der Hulst. Zij werkt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de opgave Verduurzamen mobiliteit en is deelnemer van het routekaart-productteam.

Technisch haalbare kansen

Van der Hulst vervolgt: “Er zijn nu al meer technisch haalbare én betaalbare circulaire kansen dan veel partijen denken. Zo is er al een verdienmodel voor refurbishment, maar het wordt nog niet breed herkend of gebruikt. De bijeenkomst op 3 december verbond partijen met elkaar. Het moedigde hen ook aan om nu samen te onderzoeken hoe we beter gebruikmaken van circulaire kansen.”

Productenpaspoort en onderzoek naar laadpaaldelen

Voorzitter van het routekaart-productteam Richard de Kam vertelt: “In de bijeenkomst verkenden marktpartijen direct samenwerkingen om oplossingen voor circulariteit te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een productpaspoort voor deelsegmenten van de laadpaal. Dit geeft inzicht in de opbouw van de laadpaal. Het kan meewerken aan preventief onderhoud op basis van voorspelling en refurbishment. Een ander voorbeeld is dat partijen samen onderzoeken wat ondernemers helpt en aanmoedigt om hun laadpalen publiek toegankelijk te maken en te delen met bewoners.”

Routekaart en duidelijke acties als volgende stap

De inzichten en opbrengsten komen straks in de definitieve versie van de routekaart. Daarna kunnen de laad- en circulaire sector en de overheid aan de slag. Een 2e stakeholderbijeenkomst in het voorjaar 2026 legt deze actielijnen en projecten voor de routekaart vast.

Netwerk breidt uit

Veel partijen willen met dit onderwerp aan de slag en het netwerk van partijen in de laadsector breidt uit. “Dat is mooi, want we moeten het samen doen”, zegt Claire van der Hulst. Het team dat startte met de routekaart (RVO, Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur, energietechnologiebedrijf Alfen, EV-laadfabrikant Ecotap-Legrand en Cenex Nederland als vertegenwoordiger van EV-branchevereniging DOET) verwelkomt nieuwe deelnemers uit de sector dan ook van harte.