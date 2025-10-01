Kyndly lanceert een online verkoopplatform voor duurzame merken. De transparante marktplaats, zonder winstoogmerk, controleert de milieu-impact van bedrijven en biedt uitsluitend producten aan die zijn geproduceerd met natuurlijke of gerecyclede grondstoffen en onder eerlijke arbeidsomstandigheden. Consumenten krijgen hiermee overzichtelijk inzicht in welke merken voldoen aan hoge duurzaamheidsstandaarden, waardoor het maken van een bewuste keuze makkelijker wordt.

Oprichters Laurens van Oers (33) en Joske Puts (31) ervoeren zelf hoe ingewikkeld het kan zijn om een verantwoorde keuze te maken. Met Kyndly bieden ze daarom meer overzicht en transparantie in het grote aanbod van producten, in alle categorieën. “Zowel de vraag als het aanbod naar eerlijke merken groeit,” zegt Laurens van Oers. “Helaas kost het uitzoeken van de milieu-impact veel tijd. Bovendien maken greenwashing, oneerlijke duurzaamheidsclaims en gebrek aan transparantie het nog lastiger. Dat kan consumenten met de beste intenties ontmoedigen. Daarom maken wij de selectie voor hen, in samenwerking met GreenStory, op basis van acht wetenschappelijk onderbouwde duurzaamheidscriteria. Alleen merken die aan deze hoge standaarden voldoen, nemen wij op in ons platform.”

Geen winstoogmerk

Kyndly is opgericht vanuit Stichting Green Unity en heeft het doel om consumentengedrag te veranderen. Van Oers: “Kyndly komt voort uit onze intrinsieke motivatie om de wereld een beetje mooier te maken. Omdat greenwashing in deze sector veel voorkomt, willen we laten zien dat we niet gericht zijn op winst. Door te kiezen voor een stichting, waar wij vrijwilliger van zijn, waarborgen we dat. De opbrengsten van het platform doneren we aan goede doelen die zich inzetten voor het behoud van oerbossen, bescherming van oceanen, CO₂- en klimaatactie, biodiversiteit en dierenbescherming, en de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen. Via het platform draag je dus dubbel bij.”

Consuminderen

Het platform richt zich via podcasts, webinars en lezingen ook op educatie en bewustwording van de consument. “Het gaat om meer dan duurzaam winkelen. We willen ook dienen als informatiebron en de manier waarop mensen consumeren veranderen. Helemaal niets kopen is vaak beter,” vult Joske Puts, medeoprichter van Kyndly, aan. “Waar conventionele platforms de klant zo snel mogelijk laten afrekenen, stellen wij juist de vraag: heb je dit product écht nodig? Heb je misschien nog een soortgelijk product liggen? Of kun je iets repareren of recyclen? Ook laten we per product zien wat de bespaarde milieu-impact is ten opzichte van gemiddelde merken, en delen we tips over milieuvriendelijk koopgedrag.”

Over Kyndly

Kyndly is een B2C e-commerceplatform met uitsluitend duurzame merken in vrijwel alle productcategorieën. In samenwerking met GreenStory selecteert het platform zorgvuldig merken die duurzaam produceren, eerlijke lonen betalen, natuurlijke of gerecyclede materialen gebruiken en transparant zijn over hun impact. Daarnaast werkt de start-up samen met wetenschappers, duurzaamheids- en gedragsdeskundigen om bewuste consumenten en merken dichter bij elkaar te brengen. De online marktplaats zonder winstoogmerk is opgericht vanuit Stichting Green Unity en wil de vervuilende wegwerpcultuur doorbreken en bouwen aan een circulaire toekomst.