KWS komt met ’s werelds eerste elektrische asfaltspreidmachine

VolkerWessels-onderneming KWS investeert in 100% elektrisch asfalteren met de eerste volledig elektrische asfaltspreidmachine. De marktleider in de wegenbouw start deze week met de voorbereidingen om ’s werelds eerste emissieloze asfaltspreidmachine* in de loop van 2021 in te zetten. Naast de asfaltspreidmachine investeert KWS in een volledig elektrische drieroller wals. Dit betekent dat zij met toevoeging van beide machines aan het materieelpark volledig elektrisch asfalt kan verwerken. Daarmee zet de wegenbouwer een grote stap richting volledig emissieloos asfalteren.

De investering in een elektrische asfaltspreidmachine en drieroller wals past bij de ambitie van KWS om in 2030 een volledig CO₂-neutraal materieelpark te hebben. Op termijn is het doel een volledig elektrische en daarmee emissieloze asfaltset in te zetten. Zo werkt KWS aan haar duurzaamheidsambitie: 100% circulaire infrastructuur. De elektrische asfaltspreidmachine en drieroller wals worden in het nieuwe asfaltseizoen landelijk ingezet op projecten van KWS Infra-vestigingen en Gebr. Van Kessel.

Van dieselmotor naar batterij

De voorbereidingen voor de modificatie van een reguliere asfaltspreidmachine naar een elektrisch aangedreven machine zijn deze week gestart. Onderdeel van deze voorbereidingen zijn een grondig technisch onderzoek en engineering om de ombouw te realiseren. Eén van de jongste, reguliere asfaltspreidmachines van KWS is daarvoor naar binnen gereden in de werkplaats. Na afronding van het onderzoek zal begin 2021 een nieuwe asfaltspreidmachine worden omgebouwd tot een volledig emissieloze machine uitgerust met een batterijpakket in plaats van een dieselmotor. Daarna volgt ook een volledig elektrische drieroller wals. Uiteraard dienen de batterijen van beide apparaten met groene stroom te worden opgeladen voor optimale verduurzaming. Deze stap naar 100% elektrisch asfaltmaterieel zet KWS samen met importeur Van der Spek, specialist in elektrificatie GWW-materieel UMS en producent Dynapac.

“Met deze investering in 100% elektrisch asfalteren zet KWS samen met de beste partners een grote stap in het realiseren van zowel onze duurzame ambities als die van onze opdrachtgevers. Met hen werken we aan toekomstbestendige en duurzame Nederlandse infrastructuur. Zodra hij gereed is, zetten wij deze duurzame asfaltset direct in op onze projecten”, aldus Rolf Mars, directeur bij KWS.

Elektrisch materieelpark

Bij de aanschaf van nieuw materieel bij KWS is duurzaamheid de doorslaggevende factor. Eerder al investeerde het bedrijf in divers elektrisch en hybride materieel, zoals de eerste elektrische vrachtwagen in de bouw, hybride walsen en een multi-inzetbare shovel. De elektrische asfaltspreidmachine en de drieroller wals zijn een welkome aanvulling.

* voor zover bekend is dit ’s werelds eerste elektrische asfaltspreidmachine