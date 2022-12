BOSKA Food Tools – producent van onder meer kaasschaven, pizzasnijders, keukenmessen en fonduesets – mag zich sinds vandaag naast hofleverancier ook een B corp organisatie noemen, de titel voor bedrijven die verantwoord ondernemen op gebieden als milieu en medewerkers. Het bedrijf zet zich al 126 jaar in om producten te maken die van hoogwaardige kwaliteit zijn en een leven lang meegaan of zelfs van generatie op generatie worden doorgegeven. Hun visie: kwaliteit = duurzaamheid. Zo speelt Boska bewust niet in op de trends, draait het op groene energie en zorgt het goed voor medewerkers.

Levenslange garantie & tijdloos design

Dat Boska zich nu B Corp mag noemen voelt als een belangrijke en passende titel voor het bedrijf. Zo wil het in 2025 een levenslange garantie bieden op al hun producten, dit geldt nu voor 49 procent van het assortiment. De overige 51 procent heeft een garantie van 10 jaar. “De klant heeft er belang bij dat een kaasschaaf of pizzaroller zo lang mogelijk meegaat. Dat klinkt heel logisch, maar toch worden er nog veel shitty tools gekocht. Deze gaan even mee en belanden volgens op een grote afvalhoop die maar blijft groeien.” Zegt Martijn Bos, eigenaar van Boska. “We zijn gestopt met het maken van trendy varianten, zo bestaat ons assortiment alleen uit zwart, wit en natuurlijke materiaakleuren. Daarbij produceren we producten die voornamelijk gemaakt zijn van natuurlijke en sterke grondstoffen zoals steen, staal en hout. Omdat dit niet altijd duurzaam is gebruiken we dit materiaal voor het produceren van producten die levenslang meegaan. Dit resulteert in een assortiment met tijdloos design en streven we naar levenslange garantie.”

Netto nul 2025

Boska streeft ernaar vanaf 2025 klimaatneutraal en netto nul te zijn. De toeleveringsketen van Boska maakt dat momenteel nog niet mogelijk. Er wordt gewerkt aan oplossingen zoals het verminderen van plastic in de producten, het ontwikkelen van plasticvrije verpakkingen en het implementeren van programma’s voor onder andere afvalverwerking. “Verzending is nog steeds een van onze grootste uitdagingen, maar we zijn op weg. In de tussentijd werken we samen met Justdiggit om onze CO2-uitstoot te compenseren. Justdiggit doet dit door te vergroenen om onze planeet te verkoelen en de biodiversiteit te herstellen. Tegelijkertijd werken we aan de vermindering van onze uitstoot”, aldus Bos.

De B van B Corp staat voor benefit for all, en wordt uitgegeven door de Amerikaanse non-profit organisatie B Lab. Om B Corp te worden moet een bedrijf een positieve bijdrage leveren op het gebied van bestuur, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap. Boska scoort met name goed op milieu, werknemers en klanten. Het bedrijf is hard op weg om op alle gebieden stappen te zetten.

Investeren in medewerkers en leveranciers

Boska heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in medewerkers. Zo vindt Bos het belangrijk dat mensen zich gewaardeerd voelen binnen het bedrijf en het gevoel hebben erbij te horen. Daarnaast wordt het belangrijk gevonden dat ethisch handelen en duurzaamheid hoog in het vaandel staan bij medewerkers en de leveranciers. De kantoren van Boska draaien volledig op groene stroom en dat geldt tot nu toe voor 18 procent van de leveranciers. Het bedrijf helpt zijn leveranciers om waar mogelijk over te schakelen op groene energie. Doel is dat 25 procent van de leveranciers in de komende jaren is overgeschakeld op groene energie.

Er is discussie over het B Corp-label, en dat is ook goed. Het certificaat is er juist ook om te laten zien welke verbeterpunten er zijn. Door een B Corp te zijn, worden we nu constant gechallenged op deze punten. We zijn onderdeel geworden van een groeiende beweging organisaties die dezelfde doelen nastreven en met wie we kennis kunnen delen. Elke drie jaar wordt de beoordeling bijgewerkt. Zo blijven we op scherp staan.” Sluit Bos af.