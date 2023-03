Brabantia mag zich vanaf vandaag B Corp noemen. B Corps, voluit Benefit Corporations, zijn bedrijven die worden erkend voor hun positieve impact op mens en milieu. De certificering is een mooie erkenning voor het Nederlandse interieur designmerk. Het sluit aan bij Brabantia’s doelstelling om in 2035 de overstap te hebben gemaakt naar 100% circulair design.

B Corp certificeringsproces

Om B Corp te worden moest Brabantia een certificeringstraject doorlopen. De certificering wordt alleen toegekend aan bedrijven die meer dan 80 punten hebben behaald in de zogenaamde B Corp Impact Assessment. Het behalen van de B Corp certificering is een uitgebreid traject van bijna 2 jaar, waarbij een compleet bedrijfsonderzoek wordt uitgevoerd op maatschappelijk verantwoord ondernemen en wordt gekeken naar de impact van een bedrijf op vijf pijlers: bestuur, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap.

Tijn van Elderen, CEO bij Brabantia, is blij met deze kers op de taart: ‘Als familiebedrijf doen we er alles aan om een betere wereld achter te laten voor de volgende generatie. Zo streven we er tijdens de productie naar om 100% gerecyclede of hernieuwbare materialen te gebruiken. Het certificeringsproces was intensief, maar heeft ons opnieuw bevestigd hoe belangrijk het is om bij te dragen aan een mooiere wereld. We zijn vereerd dat we als Brabantia nu deel uit mogen maken van deze bijzondere community van mooie, toonaangevende en duurzame bedrijven.’

Tessa van Soest, Director B Lab Benelux: “We are very pleased to welcome Brabantia to the B Corp community! Their intention to work on continuous improvement and their aim for 100% circular design by 2035 are big steps. Congratulations to this beautiful family business.’

Over Brabantia

Brabantia startte in 1919 als Van Elderen & Co in Aalst (Brabant) met de productie van melkbussen, kannen, zeven en trechters. Gedurende de jaren is Brabantia uitgegroeid tot een wereldwijd en koninklijk interieurmerk, bekend om de slimme, stijlvolle en duurzame huishoudelijke producten. De eerste pedaalemmers werden gemaakt in 1952. Een ander hoogtepunt was de introductie van de iconische Patrice-print in 1969, gevolgd door de beroemde kunststof kurkentrekker in 1985. Hedendaagse favorieten zijn de unieke Bo Touch Bin en de Linn Collectie. Producten die als stijlvol onderdeel van het interieur de dagelijkse klussen plezieriger maken.

Naar 100% circulair in 2035

Brabantia helpt mensen al decennialang afval te scheiden, voedsel langer goed te houden en de was aan de lijn te drogen. Brabantia streeft naar 100% circulair design in 2035. Voor Brabantia betekent dit 100% veilig materiaal, 100% schoon afvalwater, 100% hernieuwbare energie, 100% gerecycled productieafval, 100% gerecycled of biobased materialen en 100% recyclebare producten. Daarnaast gaan producten van Brabantia lang mee.

Over B Lab en B Corp

B Lab transformeert de wereldeconomie ten gunste van alle mensen, gemeenschappen en de planeet. Als leider op het gebied van economische systeemverandering creëert ons wereldwijde netwerk standaarden, beleid, tools en programma’s voor bedrijven. We certificeren bedrijven, ook wel B Corps genoemd, die het voortouw nemen. Op dit moment omvat onze B Corp beweging meer dan 6000 B Corps in 89 landen en 159 branches en meer dan 200.000 bedrijven beheren hun impact met de B Impact Assessment en de SDG Action Manager. Bezoek www.bcorporation.eu voor meer informatie.