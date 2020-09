Kunstgrasvelden recyclen tot hoogwaardige nieuwe producten. GBN AGR laat afvalberg verdwijnen.

De nieuwe fabriek van GBN-AGR voor het recyclen van kunstgrassportvelden is volledig operationeel. Vlak voor de zomer is gestart met de verwerking van velden die dit jaar het einde van hun levensduur hebben bereikt. Het recyclingproces is vrijwel 100% circulair met als eindresultaat drie gecertificeerde nieuwe grondstoffen. GBN-AGR is een samenwerking van meerdere ketenpartners.

De recyclingfabriek van GBN-AGR heeft een plek gekregen in de circulaire cluster van het Westelijk Havengebied Amsterdam. Op het terrein, met een oppervlakte van 30.000 m2, vindt het volledige proces van kunstgrasmat tot hoogwaardige eindproducten plaats. Dit voorkomt tussenopslag op andere locaties of transport naar het buitenland. De fabriek beschikt over voldoende capaciteit om de volledige jaarlijkse hoeveelheid end-of-life kunstgrassportvelden in Nederland te verwerken. Het gaat om circa 200 velden die na tien jaar niet meer de vereiste sporttechnische kwaliteiten hebben. Tot voor kort belandden deze op een grote afvalberg, bij gebrek aan een verantwoorde duurzame verwerkingsvoorziening.

100% gerecyclede producten

In het recyclingproces worden zand en rubber uit de kunstgrasmatten geschud en vervolgens gescheiden en gewassen om als zuivere grondstoffen hun volledige waarde terug te krijgen. De matten zelf worden versnipperd en verwerkt tot het zogenoemde recycled turf agglomeraat (RTA). Het schone zand is opnieuw geschikt als infill in kunstgrassportvelden of bijvoorbeeld als drainagezand. De gereinigde rubberkorrels vinden hun weg vooral naar de industrie en het RTA leent zich goed voor uiteenlopende kunststoftoepassingen.

De drie 100% gerecyclede producten zijn volgens de hoogste normen gecertificeerd. Het zijn hoogwaardige grondstoffen met een hoge milieuwaarde en een marktconforme prijs. Het productieproces zelf is door Kiwa gecertificeerd en wordt jaarlijks gecontroleerd.

Over GBN-AGR

GBN Artificial Grass Recycling (GBN-AGR) is in april 2019 opgericht door de Alliantie van samenwerkende kunstgrasleveranciers en -aannemers. Deze alliantie wordt gevormd door initiatiefnemer GBN (onderdeel van Strukton Civiel), Antea Sport/Edel Grass, TenCate Grass Group/CSC Sport/Greenfields en Domo Sports Grass/Sports & Leisure Group. Deze partners zijn individueel actief met de ontwikkeling en productie van kunstgrascomponenten, de aanleg van kunstgrassportvelden en de bouw van sportaccommodaties.

Eric van Roekel namens GBN-AGR. ‘In Nederland hebben we het grote aanbod van end-of-life kunstgrassportvelden aan een concrete vraag gekoppeld. Maar er is sprake van een wereldwijd probleem met weinig spelers. We gaan daarom ook in het buitenland aan de slag. De afvalberg van kunstgrasmatten is eindelijk aan het verdwijnen. Samen met onze ketenpartners lossen we een groot maatschappelijk probleem op en geven we kunstgrassportvelden weer bestaansrecht. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen voor de aarde van morgen.’