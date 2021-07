KSZ Transport krijgt Profile-certificaat ‘Duurzaam op de weg’

Profile Tyrecenter Truck Europe certificeert KSZ Transport uit Moerdijk met het ‘Duurzaam op de weg’ certificaat. Het transportbedrijf, dat gespecialiseerd is in winkeldistributie, toont met het certificaat aan te voldoen aan de hoge eisen voor duurzaam bandenbeleid. Dit zorgt voor minder brandstofverbruik, de CO2-uitstoot wordt tot een minimum beperkt en de kostprijs blijft laag.

Het transportbedrijf werkt sinds de oprichting in 2012 samen met Profile. Operationeel manager Jesse de Ligt van KSZ Transport richt zich op het gehele logistieke proces: “Wij nemen onze verantwoordelijkheid om ons wagenpark op een duurzame manier goed op orde te houden. Het duurzaamheidscertificaat is voor ons het bewijs dat we op de goede weg zijn en geeft ons extra motivatie om hier mee verder te gaan.”

Service in de regio

KSZ Transport heeft voor het onderhoud van zijn wagenpark Profile DBS in Moerdijk en Lopik als aanspreekpunt. De DBS Groep heeft dertien vestigingen en is 33 jaar actief in de bandenservice en het auto-onderhoud. De Ligt ontving het certificaat van Salesmanager Jos Stolk van Profile Moerdijk: “Het duurzame bandenmanagement zorgt ervoor dat KSZ Transport duurzaam blijft rijden. We zijn verheugd dat KSZ Transport ook de meerwaarde ziet en daar dragen we graag aan bij.”

Opvolging

De vloot van KSZ Transport bestaat uit 65 voertuigen en telt 45 trekkende eenheden en 20 opleggers. Vier keer per jaar vindt een digitale fleetcheck plaats door de Profile-monteurs. De banden worden preventief gecontroleerd, waarbij een spanningscontrole wordt uitgevoerd. Elk voertuig wordt minimaal één keer per jaar uitgelijnd. De banden worden gebalanceerd om extra belasting en slijtage te voorkomen. Alle voertuigen worden geregistreerd in Tymacon. Dit digitale bandenmanagementsysteem van Profile geeft inzicht in de slijtage per bandpositie. De spanning- en profieldiepte van de banden worden hierin vastgelegd voor het genereren van optimale prestaties van de vloot. Door de consistente aanpak van periodieke controles en preventief onderhoud gaat KSZ Transport duurzaam op weg en wordt het risico op stilstand beperkt. De Ligt: “Wij zijn 24/7 onderweg. Zonder banden is er geen beweging en Profile ondersteunt ons hier enorm in.”

Tweede leven

Voor de trekas- en trailerbanden gebruikt KSZ Transport vernieuwingsbanden van Bandag. Deze worden door DBS Retread in eigen beheer gefabriceerd. Stolk: “Zo zijn we niet afhankelijk van het merk karkas en kunnen we de kwaliteit zelf beoordelen.” Met vernieuwde banden krijgt de bandkarkas een tweede leven en zijn er minder grondstoffen nodig. Ook worden deze banden geherprofileerd voor meer grip en een verbeterde tractie. Daardoor gaan ze een kwart langer mee en is het minder belastend voor het milieu dan nieuwe banden. De controles en het onderhoud van de vloot als onderdeel van het duurzaam bandenmanagement zorgen voor reductie van de CO2-uitstoot, minder slijtage en brandstofverbruik. “We hebben winst op alle vlakken. We staan minder onnodig stil, omdat onze banden altijd in orde zijn. Ons brandstofverbruik is enorm gedaald en de kosten voor het bandenonderhoud zijn een stuk lager”, besluit De Ligt.

70 certificaten

Het ‘Duurzaam op de weg’ certificaat helpt bedrijven om de CO2-uitstoot van hun wagenpark in kaart te brengen en te verminderen. De gecertificeerde bedrijven maken gebruik van een breed gamma aan diensten om transportkosten en CO2-uitstoot te verlagen. Door het duurzame beleid wordt al snel een behoorlijke besparing gerealiseerd en de impact op het milieu beperkt. In totaal zijn sinds 2018 zeventig certificaten uitgereikt. Bedrijven als SUEZ, Boon Food Group, Mebin, Verdouw Bouwproducten en een groot aantal transportbedrijven zijn gecertificeerd met ‘Duurzaam op de weg’.

Fotobijschrift: Overhandiging certificaat ‘Duurzaam op de Weg’. V.l.n.r. Jos Stolk (Profile DBS Moerdijk), Jesse de Ligt (KSZ Transport) en Frank Doelwijt (KSZ Transport). Fotocredits: Cees van der Wal.