KPN weer een van de duurzaamste telecombedrijven ter wereld (DJSI)

KPN staat voor de 5e keer op rij in de top 5 meest duurzame telecombedrijven ter wereld en behoort voor de 9e achtereenvolgende keer tot de top 10% duurzaamste bedrijven ter wereld van de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Daarmee is KPN volgens onafhankelijke experts één van de duurzaamste telecombedrijven ter wereld. Uit de cijfers over 2020 blijkt dat KPN vooral goed scoort op klimaatstrategie, innovatiemanagement en stakeholdermanagement.

Joost Farwerck, CEO van KPN: “Het is mooi om met deze hoge DJSI-notering opnieuw internationale erkenning te krijgen voor onze duurzaamheidsprestaties. Ook in de toekomst willen we bijdragen aan de noodzakelijke verduurzaming van onze samenleving. Daarom zetten we in op de beste, veiligste en duurzame infrastructuur, waarop iedereen kan meedoen. En we helpen klanten door energie in de waardeketen te verminderen en circulariteit te versnellen. Zodat groei ook daadwerkelijk vooruitgang brengt. Ook dat is KPN met het Netwerk van Nederland.”

Meer dan erkenning

De Dow Jones Sustainability Index (DJSI) geeft aan hoe de 2500 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld presteren op het gebied van duurzaamheid. De ranglijst is gebaseerd op economische, maatschappelijke en milieuprestaties en investeerders hechten hier steeds meer waarde aan. Ook klanten van KPN nemen de factor duurzaamheid steeds vaker mee in hun keuzes. De 10% best scorende telecombedrijven wordt jaarlijks opgenomen in de DJSI Wereldindex. Sinds 2016 noteert KPN als enige telecombedrijf in de wereld onafgebroken in de top 5 en in 2017 werd KPN uitgeroepen tot het meest duurzame telecombedrijf ter wereld.

Blijvend verduurzamen



Door de toenemende aandacht voor duurzaamheid wereldwijd en de verbeteringen die alle industrieën laten zien, worden de criteria in de Dow Jones Sustainability Index elk jaar weer aangescherpt. Voor KPN is de DJSI een belangrijke graadmeter voor zijn duurzaamheidsdoelstellingen en -prestaties. De terugkoppeling van vorig jaar is gebruikt om het op onderdelen nog beter te doen. Dit heeft geleid tot meer transparantie op het gebied van netwerkstabiliteit, privacy, belastingen en mensenrechten.

Op weg naar een circulair bedrijf